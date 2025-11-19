‘Morir en la arena’, una historia de soledad y redención

No importó el tráfico ni la lluvia. Mucho menos el ambiente que se vivía en las horas previas al partido de fútbol en el que Panamá finalmente logró clasificar por segunda vez a la Copa del Mundo. El salón del Hotel Courtyard Marriott de Multiplaza – habilitado para recibir al escritor cubano Leonardo Padura – estaba repleto de lectores fieles de la obra del creador de aquel emblemático detective llamado Mario Conde.

Un personaje con el que guiaba a los lectores por los callejones de la realidad social de su país, azotado últimamente por los efectos de la pandemia, los apagones eléctricos, el agotamiento del modelo económico y, más recientemente, por los estragos que dejó el huracán Melissa.

Con la premisa de contar la realidad que observa a su alrededor, Padura publica su más reciente novela ‘Morir en la arena’, en la que transita por la vejez, la soledad y la pobreza bajo la que viven los que, como él, forman parte de aquella generación que vivió la mayor parte de su existencia bajo la Revolución cubana.

En este sentido, el escritor busca ser un cronista de la vida cubana contemporánea al tiempo que busca con su último libro realizar un tributo a esa generación que vive en carne propia la crisis más compleja por la que pasa la isla.

Complacido por estar una vez más en Panamá después de presentar en el año pasado su libro ‘Ir a La Habana’ (2024), Padura aseguró a la periodista Amalia Aguilar – moderadora del conversatorio – que ‘Morir en la arena’ es una novela que se centra en la realidad que se vive dentro de Cuba. Al contrario de su libro ‘Como polvo en el viento’ (2020), que se centra en la realidad de la diáspora cubana en el exilio.

Padura describió a continuación la dura realidad bajo la que vive el jubilado cubano, que se enfrenta a una peor situación que cuando se encontraba activo laboralmente durante 30 o 40 años. Si bien la pensión de jubilación en Cuba ronda los 2,500 pesos cubanos ($104 dólares), un paquete de 30 huevos cuesta 3,000 pesos ($125).

“Ellos se convierten, de acuerdo a los términos oficiales, en personas vulnerables. Es decir, se vuelven pobres (...) Imagínense ustedes cómo puede vivir un jubilado que no tiene dinero ni siquiera para comer un huevo al día”, resaltó el autor.

El escritor bien conoce esta realidad ya que vive adentro de la isla y observa cómo sus amigos y compañeros de estudios pasan por las penurias que él describe en su última historia, que toma como base narrativa un parricidio real ocurrido en Cuba.

“Yo quería escribir esta novela porque hay gente cercana a mí que vive esa realidad así como la generación a la que pertenecen mi madre, que tiene 97 años, y mi suegra, de 88, que viven en estas condiciones. Afortunadamente, gracias a mi trabajo y al de mi mujer, ellas dos no padecen esta situación pero es algo que está extendido y que permanece a lo largo de varios años”, ejemplificó el ganador del Premio Princesa de Asturias de las Letras 2025 ante los presentes.

La redención, el destino, el azar y la premeditación son algunos de los elementos bajo las que se basa la historia narrada por el escritor Fumero, quien es uno de los personajes principales de ‘Morir en la arena’.

Si bien la novela busca narrar a aquella generación que vivió en revolución, el libro también aborda la historia de la generación joven cubana, que se niega a vivir resignada bajo esa realidad de pobreza y violencia. Un fenómeno que el autor describe como una anomalía en la que “los hijos se vuelven padres de sus padres porque son los que los tienen que mantener”.

“Prácticamente todos los que conozco tienen uno, dos o tres hijos que se encuentran fuera de Cuba, y esos mismos jóvenes son los que envían dinero, medicamentos y alimentos a sus padres, quienes mantienen una vida cotidiana muy dura dentro del país”, dijo Padura.

Un millón 200 mil personas abandonaron Cuba en tres años desde el fin de la pandemia, cuando se reabrieron los vuelos en la isla. “Sitúense en un país donde el 10% de la población se va, y se van aquellos los que pueden, no los que quieren irse”, agregó.

Ante las dificultades actuales que suponen las restricciones migratorias impuestas por el presidente estadounidense Donald Trump, la diáspora cubana encuentra su nuevo hogar en Brasil, donde les es más fácil encontrar un empleo.