Machado saldría de la clandestinidad para recibir el Nobel e invita al presidente Noboa a acompañarla

La líder de la oposición venezolana María Corina Machado invitó al presidente de Ecuador, Daniel Noboa, a acompañarla a recibir el Premio Nobel de la Paz en la ciudad de Oslo, Noruega, este 10 de diciembre.

Machado a través de su cuenta de X le agradeció a Noboa, en nombre de los venezolanos, el reconocimiento a la gesta heroica “del bravo pueblo”.

“Gracias Machado, por tu invitación personal para acompañarte en un día tan importante para nuestro continente”, indicó Noboa.

Machado se encuentra en la clandestinidad desde hace más de un año y medio debido a las persecuciones del régimen de Nicolás Maduro.

Se ignora en que lugar de Venezuela se encuentra Machado, quien logró escaparse de una aprehensión de funcionarios de la policía política de Maduro.