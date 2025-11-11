  1. Inicio
Machado saldría de la clandestinidad para recibir el Nobel e invita al presidente Noboa a acompañarla

Se ignora en que lugar de Venezuela se encuentra Machado, quien logró escaparse de una aprehensión de funcionarios de la policía política de Maduro.
Por
Manuel Vega Loo
  • 11/11/2025 15:46
Machado a través de su cuenta de X le agradeció a Noboa, en nombre de los venezolanos, el reconocimiento a la gesta heroica ‘del bravo pueblo’.

La líder de la oposición venezolana María Corina Machado invitó al presidente de Ecuador, Daniel Noboa, a acompañarla a recibir el Premio Nobel de la Paz en la ciudad de Oslo, Noruega, este 10 de diciembre.

Machado a través de su cuenta de X le agradeció a Noboa, en nombre de los venezolanos, el reconocimiento a la gesta heroica “del bravo pueblo”.

“Gracias Machado, por tu invitación personal para acompañarte en un día tan importante para nuestro continente”, indicó Noboa.

Machado se encuentra en la clandestinidad desde hace más de un año y medio debido a las persecuciones del régimen de Nicolás Maduro.

Se ignora en que lugar de Venezuela se encuentra Machado, quien logró escaparse de una aprehensión de funcionarios de la policía política de Maduro.

Machado le respondió a Noboa que será “un día histórico para la democracia de la región en el que ratificaremos la hermandad entre los pueblos de Ecuador y Venezuela”.

Estos mensajes se publicaron el mismo día en que el Comando Sur confirmó que el portaaviones USS Gerald Ford ya se encuentra en aguas bajo su control.

Desde finales del mes de agosto la administración del presidente Donald Trump ordenó el despliegue de una equipos, tropas, barcos y aviones en el sur del Mar Caribe para detener el envío de drogas a Estados Unidos.

Para la administración, el envío de narcóticos es liderado por los cárteles de Los Soles y Tren de Aragua, al cual considera grupos terroristas que atacan al pueblo estadounidense.

Estados Unidos ofrece una recompensa de 50 millones de dólares para capturar a Nicolas Maduro, por encabezar el cártel de Los Soles.

