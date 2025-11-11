Machado saldría de la clandestinidad para recibir el Nobel e invita al presidente Noboa a acompañarla

<a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/tag/-/meta/maria-corina-machado" target="_blank">La líder de la oposición venezolana María Corina Machado</a> invitó <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/tag/-/meta/daniel-noboa" target="_blank">al presidente de Ecuador, Daniel Noboa</a>, a acompañarla a recibir el Premio Nobel de la Paz en la ciudad de Oslo, Noruega, este 10 de diciembre.Machado a través de su cuenta de X le agradeció a Noboa, en nombre de los venezolanos, el reconocimiento a la gesta heroica 'del bravo pueblo'.<b>'Gracias Machado, por tu invitación personal para acompañarte en un día tan importante para nuestro continente', indicó Noboa.</b>Machado se encuentra en la clandestinidad desde hace más de un año y medio debido a las persecuciones del régimen de Nicolás Maduro.Se ignora en que lugar de Venezuela se encuentra Machado, quien logró escaparse de una aprehensión de funcionarios de la policía política de Maduro.