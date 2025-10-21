USS Iwo Jima prosigue misión del Comando Sur en el Caribe para combatir cárteles vinculados a Maduro

El buque USS Iwo Jima prosigue sus labores en el Mar Caribe como parte del despliegue de tropas estadounidenses para detener el envío de drogas desde Venezuela a Estados Unidos.

La tripulación del Iwo Jima, según el Comando Sur, en un ejercicio con fuego real en las aguas del Mar Caribe, cerca a las costas de Venezuela.

De acuerdo con una publicación del Comando Sur, las fuerzas militares estadounidenses están desplegadas en el Caribe en apoyo de su misión.

También sus operaciones están dirigidas a las prioridades del presidente Donald Trump, quien designó a los cárteles venezolanos Los Soles y Tren de Aragua como organizaciones terroristas, lideradas por Nicolás Maduro.

La administración de Trump ofrece una recompensa de 50 millones de dólares para lograr la captura de Maduro, para presentarlo ante una corte en la ciudad de Nueva York.

También la tripulación del Iwo Jima participa en las operaciones dirigidas por el Departamento de Guerra de Estados Unidos.

De acuerdo con el Comando Sur, una de sus funciones en el Mar Caribe es proteger el territorio de Estados Unidos contra los cárteles.

“Nuestros guerreros @USNavy y @USMC son insuperables y siempre están listos para defender la patria. @22nd_MEU @NAVSOUS4THFLT @MARFORSOUTH @SecWar”, destacó la publicación.