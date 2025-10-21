Aprehenden en Ancón a uno de los más buscados por homicidio doloso agravado

En el corregimiento Ancón <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/tag/-/meta/pn-policia-nacional" target="_blank">los agentes de la Policía Nacional</a> aprehendieron en coordinación con los funcionarios de la Sección de Homicidio y Femicidio de la Fiscalía Metropolitana a <b>Blas Herrera</b>, quien figura como uno de los más buscados por el presunto delito contra la vida y la integridad personal en su modalidad de homicidio doloso agravado. <b>De acuerdo con la Policía Nacional, la investigación a Herrera surge tras un hecho registrado este 10 de agosto de 2025 en el sector de Puente del Rey, corregimiento de Parque Lefevre, donde pierde la vida un hombre.</b>La aprehensión se dio luego que se presentará ante las autoridades judiciales, siendo notificado de la orden de conducción y remitido para los trámites correspondientes. <b>Por este mismo hecho se mantiene la búsqueda de Jorge Yabdel Domínguez y Anel Ruiz, por ello cualquier información sobre estas dos personas puede ser brindada de forma anónima a los teléfonos 524-2514 o 511-9081.</b>