Unidad de Coordinación Legal del Gobierno no verá caso Odebrecht

El presidente de la República, José Raúl Mulino, habló durante su conferencia de prensa semanal sobre la Unidad de Coordinación Legal, Isla Margarita, la compra de laptops del Ministerio de Educación (Meduca) y otros temas.

La Unidad de Coordinación Legal nació luego de una reunión entre la presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), María Eugenia López; el procurador general de la Nación, Luis Carlos Gómez Rudy; la ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo y algunos ministros del Gabinete de José Raúl Mulino.

Gómez Rudy fue abogado del presidente Mulino y Dinoska Montalvo, cuyo ministerio coordinará esta unidad, fue abogada del exministro de Economía y Finanzas, Frank De Lima, que está investigado en el caso Odebrecht. Sin embargo, el presidente asegura que la unidad no tocará estos casos.

“Dejen de estar haciendo conjeturas que no vienen al cuento”, respondió Mulino al ser cuestionado. “El problema es impunidad respecto a los casos que van saliendo, o los delitos que se van cometiendo, que por una puerta entran al SPA y por atrás salen a firmar los 15 y los 30. Odebrecht y otras reclamaciones judiciales están para audiencias definitivas. La unidad no tiene nada que hacer allí. La ayuda que esa unidad técnica que coordina el Ministerio de Gobierno oficialmente es poder ayudar a las distintas entidades que tienen estos problemas a que comparezcan como querellantes, fortalezcan el expediente, amplíen el tema probatorio y se pueda culpar a alguien de los latrocinios que hemos encontrado aquí”, afirmó.

Agregó que no se trata de una Procuraduría paralela. “Pregúntenle a Varela y a la señora Kenia Porcell que era una procuraduría paralela. La hicieron, la implementaron, la ejecutaron, y amargaron la vida de un montón de gente a través de la persecución desmedida. Esté tranquilo, eso no va a haber”, sentenció.