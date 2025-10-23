Minsa en alerta: 92 muertes por influenza en Panamá; la mayoría no estaba vacunada

El Ministerio de Salud (Minsa), a través del Programa Ampliado de Inmunización (PAI), instó a la población a vacunarse para prevenir complicaciones graves por influenza, recordando que esta es una medida preventiva que evita hospitalizaciones y muertes a causa del virus.

Según las cifras oficiales, hasta el 23 de septiembre de 2025, se han aplicado un total de 1,171,341 dosis de la vacuna contra la influenza a nivel nacional. De este total, 869,577 dosis fueron aplicadas en instalaciones del Minsa y 301,764 en la Caja de Seguro Social (CSS). Las regiones con mayor cobertura de vacunación incluyen Panamá Metro, Chiriquí y Panamá Oeste.

Las autoridades del Ministerio de Salud han destacado la urgencia de la inmunización basándose en el último informe epidemiológico, el cual fue emitido esta semana.