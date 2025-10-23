  1. Inicio
  2. >  Panamá
  3. >  Nacional
Nacional
PANAMÁ

Minsa en alerta: 92 muertes por influenza en Panamá; la mayoría no estaba vacunada

En la semana epidemiológica 39, se notifican tres (3) defunciones por influenza para un acumulado de 92 defunciones este año.
En la semana epidemiológica 39, se notifican tres (3) defunciones por influenza para un acumulado de 92 defunciones este año. Minsa
Por
Kathyria Caicedo
  • 23/10/2025 19:16
Las autoridades han hecho un llamado reiterando a la población que la vacunación es gratuita, segura y eficaz, y está dirigida principalmente a los grupos de alto riesgo.

El Ministerio de Salud (Minsa), a través del Programa Ampliado de Inmunización (PAI), instó a la población a vacunarse para prevenir complicaciones graves por influenza, recordando que esta es una medida preventiva que evita hospitalizaciones y muertes a causa del virus.

Según las cifras oficiales, hasta el 23 de septiembre de 2025, se han aplicado un total de 1,171,341 dosis de la vacuna contra la influenza a nivel nacional. De este total, 869,577 dosis fueron aplicadas en instalaciones del Minsa y 301,764 en la Caja de Seguro Social (CSS). Las regiones con mayor cobertura de vacunación incluyen Panamá Metro, Chiriquí y Panamá Oeste.

Las autoridades del Ministerio de Salud han destacado la urgencia de la inmunización basándose en el último informe epidemiológico, el cual fue emitido esta semana.

En la semana epidemiológica 39, se registraron tres (3) defunciones por influenza, elevando el acumulado de este año a 92 defunciones. El Minsa enfatizó que de esos 92 fallecimientos, el 85.9% (79) no contaban con la vacuna contra la influenza, y el 92% (85) presentaban factores de riesgo como edad avanzada, enfermedades metabólicas, cardiovasculares, inmunosupresión, condiciones neurológicas y enfermedad respiratoria.

Además, el informe detalló que se han registrado cinco (5) defunciones con coinfección: cuatro (4) con Influenza-SARS-COV-2 y una (1) que presentaba COVID-19 y Parainfluenza.

Las autoridades han hecho un llamado reiterando a la población que la vacunación es gratuita, segura y eficaz, y está dirigida principalmente a los grupos de alto riesgo, como adultos mayores de 65 años, personas que residen en asilos y niños pequeños, especialmente menores de 12 meses.

Lo Nuevo