Minsa en alerta: 92 muertes por influenza en Panamá; la mayoría no estaba vacunada

<b>El <a href="/tag/-/meta/minsa-ministerio-de-salud">Ministerio de Salud (Minsa)</a>, a través del Programa Ampliado de Inmunización (PAI)</b>, instó a la población a vacunarse para prevenir complicaciones graves por<b><a href="/tag/-/meta/influenza"> influenza</a></b>, recordando que esta es una medida preventiva que evita hospitalizaciones y muertes a causa del virus. Según las cifras oficiales, hasta el 23 de septiembre de 2025, se han aplicado un total de <b>1,171,341 dosis</b> <b>de la vacuna contra la influenza a nivel nacional. </b>De este total, 869,577 dosis fueron aplicadas en instalaciones del Minsa y 301,764 en la Caja de Seguro Social (CSS). Las regiones con mayor cobertura de vacunación incluyen Panamá Metro, Chiriquí y Panamá Oeste.<b>Las autoridades del Ministerio de Salud han destacado la urgencia de la inmunización</b> basándose en el último informe epidemiológico, el cual fue emitido esta semana.