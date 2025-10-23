Cuatro personas detenidas en caso E-Tax 2.0

La Fiscalía Anticorrupción, en conjunto con la Dirección Nacional de Inteligencia Policial de la Policía Nacional, ejecutó allanamientos simultáneos en Panamá Este, Panamá Oeste y Panamá Centro dentro de la operación “E-Tax 2.0”.

El objetivo fue recabar indicios en una investigación por delitos contra la fe pública en perjuicio de la Dirección General de Ingresos (DGI), institución que denunció el caso en abril de 2023.

Durante el operativo fueron aprehendidas cuatro personas, entre ellas dos exfuncionarias del Departamento de Cobranzas de la DGI y dos particulares vinculados a la red.

De acuerdo con las pesquisas, las exfuncionarias habrían utilizado la firma de la jefa del Departamento de Cobranzas para aprobar en el sistema E-Tax 2.0 créditos fiscales ficticios por un monto de $934,150.00.

Estos créditos eran cedidos, según fuentes cercanas a la investigación, inicialmente a la empresa Arco Factoring, Corp., la cual los transfería posteriormente a la Compañía Internacional de Seguros, S.A., identificada como el beneficiario final.

Las autoridades detallan que siete denuncias fueron presentadas por resoluciones alteradas que sustentaban dichos créditos.

En al menos dos de esos casos, los representantes legales de las empresas presuntamente beneficiadas aportaron declaraciones juradas notariadas en las que negaban haber solicitado créditos fiscales ante la DGI o tener relación alguna con Arco Factoring, Corp.

Uno de los aprehendidos fue notificado como supuesto abogado en los trámites de cesión de los créditos, pero se comprobó que no contaba con idoneidad profesional para ejercer el derecho.

La Procuraduría General de la Nación reiteró su compromiso con la transparencia, la rendición de cuentas y la protección de los recursos del Estado, al tiempo que confirmó que la investigación se mantiene abierta y podrían producirse nuevas diligencias y detenciones en los próximos días.