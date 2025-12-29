Un grupo de chamanes peruanos predice que Maduro abandona el poder en Venezuela en 2026

Un grupo de chamanes y curanderos peruanos predijo este lunes que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, se retirará del poder durante 2026, a raíz de la tensión que mantiene con Estados Unidos, y que, por lo tanto, el mandatario estadounidense, Donald Trump, se levantará como el ganador en ese conflicto.

Un total de once chamanes, o líderes espirituales, de diversas regiones de Perú, se reunió en Lima para realizar un ritual de predicciones para el próximo año en el acantilado de la playa La Herradura, frente al océano Pacífico, en una sesión grupal en la que se realizaron ofrendas para que se presente “un buen año” para la humanidad.

Con la ayuda de plantas alucinógenas como la Ayahuasca y el San Pedro, los chamanes aseguraron haber visualizado el destino de algunos de los líderes que mantienen graves conflictos globales, como lo son Maduro y Trump.

El chamán Cleofé Sedano, del amazónico departamento de Loreto, declaró a EFE que, junto a sus colegas, vio que “va a haber problemas muy fuertes entre Maduro con Donald Trump” y que “incluso se puede destapar una tercera guerra mundial”.

Según Sedano, Estados Unidos será el ganador en ese conflicto, porque “este año (2026) prácticamente se retira Maduro” del poder.

El curandero de Loreto también pronóstico que habrá sismos “muy fuertes” en el mundo entero, mientras que en Perú “va a haber calma” durante las elecciones presidenciales y legislativas de abril próximo.

A su turno, el ‘chamán de los Andes’, de la región Áncash, Félix Roldan Mejía, dijo que a pesar del apoyo que puedan ofrecer China y Rusia a Venezuela “el ganador va a ser muy pronto Estados Unidos”.

“Eso es lo que hemos visto, y que viene preparado de hace años”, acotó antes de insistir en que Estados Unidos “va a entrar de todas maneras a Venezuela”, como una supuesta solución a la crisis política y humanitaria en ese país.

No obstante, también pronóstico que Suramérica y el resto del mundo van a ser “muy afectados” por esa eventual intervención, nacida supuestamente de la “ambición” por el petróleo de Venezuela.

“Venezuela siempre va a estar, por estos problemas con Trump, en problemas económicos, ahí lo vemos bastante catastrófico”, afirmó Roldan.

Los chamanes manifestaron que Trump tiene “mucha ansiedad”, pero remarcaron que realizaron el ritual para ayudarlo también a “limpiarse” y que, junto a otros líderes mundiales, puedan pensar en la humanidad y dejar los conflictos de lado.

En los últimos días de cada año, proliferan en Lima y otras ciudades de Perú los rituales con chamanes y adivinos que ofrecen alejar la mala suerte y atraer la prosperidad, así como la salud y el amor para el año siguiente.

En algunos casos utilizan hojas de coca, alucinógenos y brebajes, y en otros también hacen uso de animales como el quirquincho (armadillo peludo), ranas y reptiles, un motivo por el cual el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor) alertó este lunes sobre su uso ilegal en más de 2.319 casos vinculados a rituales que buscan atraer la buena suerte.