Mulino sobre isla Margarita: ‘Hay mucho apetito por esa concesión’

El presidente José Raúl Mulino destacó en su conferencia de prensa matutina de este jueves 23 de octubre que “hay mucho apetito” por la concesión del proyecto de Isla Margarita luego que el Gobierno panameño expropiara las 41 fincas de esa área.

Mulino explicó que desde los años de 1990 el proyecto de la isla Margarita vienen “dando tumbos” y “para nada bueno”, siempre había una rosca y “un negociado”.

Con ese escenario nunca se desarrolló el puerto en la zona y mucho menos la concesión del puerto.

El mandatario explicó que la concesión en la citada isla era dividida, primero tras un acuerdo con la Junta Directiva de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) se eliminó la de fondo de mar.

Posteriormente, se expropiaron las 41 fincas para desarrollar el nuevo proyecto. “Esa concesión totaliza 77 hectáreas que se llamaba Panama Colon Container Ports.

Añadió que desde el gobierno del expresidente Guillermo Endara este proyecto “venia sonando” y reiteró “no para bien... ahora la nación es propiedad de todo”.

Por lo tanto, la AMP comenzará la elaboración de los términos y condiciones para efectuar una licitación internacional en los primeros meses de 2026.

Este 20 de octubre se conoció que la administración de Mulino expropió las 41 fincas de isla Margarita, que estaban concesionadas a una empresa portuaria china.

En el Decreto Ejecutivo No. 90 de 20 de octubre de 2025 se instruye a la Dirección General del Registro Público a realizar las anotaciones correspondientes y cancelar cualquier gravamen o limitación existente sobre los bienes afectados.

También dispone que el Ministerio Público promueva ante el Órgano Judicial los procesos necesarios para determinar el monto de las indemnizaciones que deberán pagarse a los propietarios.

Asimismo, el Ministerio de Seguridad Pública queda facultado para garantizar el acceso y ocupación de las áreas expropiadas, en caso de que se presenten impedimentos o conflictos.