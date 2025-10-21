Los argumentos del Gobierno para la expropiación de las fincas en isla Margarita

<b>El Gobierno para expropiar las 41 fincas de isla Margarita</b>, que estaban concesionadas a una empresa portuaria china, se remontó a la separación de Panamá de Colombia.'Que, después de la separación de Panamá de Colombia, se firmó el Tratado Hay- Bunau Varilla con Estados Unidos para la construcción y administración del Canal de Panamá', así empezó a explicar la Presidencia la expropiación de las fincas.Todo está en el Decreto Ejecutivo No. 90 de 20 de octubre de 2025 publicado en <b>Gaceta Oficial</b> ese mismo día, que contiene 11 páginas de las cuales 9 son justificaciones.