Clima en Panamá: Pronóstico para este viernes 24 de octubre

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) pronosticó para este viernes, 24 de octubre, aguaceros y lluvias dispersas de variada intensidad en la zona marítima del Pacífico panameño.

En horas de la mañana se esperan aguaceros disperos con actividad eléctrica en el sector marítimo del Pacífico. Lluvias dispersas moderadas con intervalos fuertes en sectores de Chiriquí, Sur de Veraguas, Los Santos y sectores de Darién y este de Panamá.

Además se prevén lluvias aisladas en algunos sectores del Occidente y Centro de la vertiente del Caribe.

Durante la tarde se esperan lluvias disperas de moderadas a fuertes con posibilidad de actividad eléctrica en la región Occidental y Central del país, además de Coclé y Darién; chubascos aislados e intermitentes en el resto del país.