Clima en Panamá: Pronóstico para este viernes 24 de octubre

El <b><a rel="nofollow noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/tag/-/meta/imhpa-instituto-de-meteorologia-e-hidrologia-de-panama" target="_blank">Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA)</a></b> pronosticó para este viernes, <b>24 de octubre</b>, aguaceros y lluvias dispersas de variada intensidad en la zona marítima del Pacífico panameño. En horas de la mañana se esperan aguaceros disperos con actividad eléctrica en el sector marítimo del <b>Pacífico. </b>Lluvias dispersas moderadas con intervalos fuertes en sectores de <b>Chiriquí, Sur de Veraguas, Los Santos y sectores de Darién y este de Panamá. </b>Además se prevén lluvias aisladas en algunos sectores del Occidente y Centro de la vertiente del Caribe.Durante la tarde se esperan lluvias disperas de moderadas a fuertes con posibilidad de actividad eléctrica en la región Occidental y Central del país, además de Coclé y Darién; chubascos aislados e intermitentes en el resto del país.