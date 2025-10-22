Expropiación en isla Margarita reaviva debate sobre seguridad jurídica y clima de inversión

Los expertos Carlos E. De La Lastra, Rommel Troetsch y Ángel Sánchez Chiappetto, presidente del Consejo Empresarial Logístico (COEL), coinciden en que la inacción en isla Margarita ha tenido un alto costo económico y que la reactivación del proyecto portuario es vital para mantener la posición del país como <i>hub</i> regional.Troetsch advirtió que la medida llega en medio de una crisis logística, marcada por la congestión en los principales puertos y las quejas de las navieras. 'No hay duda de que construir un puerto ahí es urgente para Panamá', subrayó.Sánchez Chiappetto complementó que los puertos nacionales están cerca de operar a plena capacidad, por lo que la expansión es indispensable. 'El desarrollo de isla Margarita es un punto de lanza necesario para mantener la posición estratégica de Panamá como<i> hub</i> regional y global', afirmó.De concretarse el desarrollo de la zona, los expertos prevén efectos económicos positivos y cuantificables, aunque la magnitud dependerá del avalúo oficial y del modelo de reactivación —ya sea mediante una nueva licitación o a través de un desarrollo estatal.Troetsch enfatizó que la rapidez en la ejecución será determinante: 'Entre más rápido se haga la construcción del puerto, mejor para el país, para el servicio logístico y para la generación de empleos'.