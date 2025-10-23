Minseg convocará compra de uniformes el 19 de noviembre

La licitación pública para la compra de uniformes a miembros de la Policía Nacional será lanzada nuevamente el próximo 19 de noviembre. Así lo adelantó el ministro de Seguridad, Frank Ábrego, durante la conferencia de prensa del presidente José Raúl Mulino, realizada este jueves 23 de octubre en la ciudad de Santiago, provincia de Veraguas.

La licitación, que tenía un precio de referencia inicial de 6,9 millones de dólares, generó polémica al tratarse de una licitación abreviada en la que solo ofertó un proponente. Por ello, fue suspendida.

Sin embargo, el ministro defendió la compra. “Todo lo actuado fue legal dentro del marco de lo que es regulado por la Dirección General de Contrataciones Públicas. Hace aproximadamente un mes se iba a hacer un acto público de licitación, por razones de presupuesto el mismo fue suspendido y se dieron las declaraciones respectivas. Nuevamente se retoma el proyecto porque hace aproximadamente 10 años no se le dota de uniformes ni botas de este país que todos los días salen a trabajar con el mismo uniforme”, manifestó el ministro.

Ábrego asegura que no se favoreció a ninguna empresa en particular. “Se decidió hacer, de acuerdo a las normativas establecidas, una licitación abreviada que fue lo que se hizo. Este acto público no se le otorgó a nadie, solo se presentó una empresa, otra subió, entró a la página y se retiró”, detalló. “Siguiendo instrucciones del presidente de la República este acto fue bajado y se ha convocado nuevamente para el 19 de noviembre, dónde se van a recibir las propuestas de las personas”, acotó el ministro de Seguridad.