Minseg convocará compra de uniformes el 19 de noviembre

El martes 21 de octubre, el diputado por la libre postulación, Jhonathan Vega, calificó como un 'gol olímpico' y una 'sinvergüenzura' esta licitación de la Policía Nacional para la adquisición de uniformes y botas durante el pleno de la Asamblea Nacional.Al escuchar las críticas, el presidente Mulino ordenó suspender el acto público. De acuerdo a las normas de contratación pública, se deben esperar quince días antes de convocar una nueva licitación, y este es el plazo al que se acogió el Ministerio de Seguridad.