Diputado Vega califica de ‘sinvergüenzura’ licitación de la Policía; Mulino ordena suspenderla

Por instrucciones directas del presidente José Raúl Mulino, el Ministerio de Seguridad Pública procedió a suspender el acto público que realizaba la Policía Nacional para la adquisición de uniformes y botas por más de $6.9 millones.

Aunque todo lo actuado en el proceso de adquisición se realizó con apego a la ley se ordenó hacer una nueva convocatoria en 15 días hábiles.

Para esa convocatoria se estableció como fecha límite el 19 de noviembre de 2025, “en estricto cumplimiento de la Ley de Contrataciones Públicas”.

El Ministerio de Seguridad reafirmó “su compromiso con la defensa de los intereses de los panameños, con el objetivo de dotar a la fuerza pública de mejores herramientas”.

Sobre este tema en el pleno de este martes 21 de octubre el diputado por la libre postulación Jhonathan Vega calificó como un “gol olímpico” y una “sinvergüenzura” esta licitación de la Policía Nacional para la adquisición de uniformes y botas por un valor superior a 6.9 millones de dólares.

Vega denunció lo que considera una “mala práctica” y un proceso diseñado a la medida de allegados al poder.