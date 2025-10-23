Mulino niega que la nueva Unidad de Querellas Penales sea una ‘procuraduría paralela’

<a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/tag/-/meta/jose-raul-mulino" target="_blank">El presidente de la República, José Raúl Mulino,</a> rechazó este jueves 23 de octubre la idea de que la <b>Unidad de Coordinación de Querellas Penales del Estado</b>, que será coordinada por el Ministerio de Gobierno, para tramitar <b>las querellas penales de las entidades públicas sea una procuraduría paralela</b>. Al ser consultado por el periodista Adolfo Berríos de <b>La Estrella de Panamá</b> en su conferencia matutina de los jueves este 23 de octubre sobre si esta unidad tendrá injerencia en casos de alto perfil <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/tag/-/meta/caso-odebrecht" target="_blank">como el de Odebrecht</a>, Mulino negó que eso vaya a ocurrir. 'Eso no es así, no hagamos conjeturas que no vienen a cuento. (...) Hay un problema de impunidad respecto de los delitos que se van cometiendo, que entran por una puerta al <b>Sistema Penal Acusatorio</b> y por la de atrás salen a firmar los 15 y los 30. <b>Odebrecht</b> y otras reclamaciones judiciales están para audiencias definitivas. Allí no hay que hacer nada', expresó el presidente.<b>Añadió que la misión de la Unidad de Coordinación de Querellas Penales del Estado es a</b><b>yudar a las instituciones encargadas de judicializar los casos para fortalecer las acusaciones como parte querellante</b><b> y así se puedan </b><b>robustecer los expedientes</b><b>.</b>'<b>Eso no es una procuraduría paralela. Pregúntele eso a [Juan Carlos] Varela y la señora [exprocuradora] Kenia Porcell, qué era una procuraduría paralela </b>y, a lo mejor, a lo seguro no les van a preguntar. Pero ellos la hicieron, la implementaron, la ejecutaron y amargaron la vida a un pocotón de gente a través de la persecución desmedida que hicieron estos señores y señoras, en componenda con una recua de fiscales igualitos que ellos', prosiguió.De acuerdo con el Gobierno, la medida busca <b>garantizar la coherencia jurídica</b>, <b>evitar la duplicidad de los procesos</b> y <b>fortalecer la estrategia legal del Estado ante los casos de alto perfil que estén relacionados con los delitos financieros, la corrupción y los arbitrajes internacionales</b>.La unidad legal encontró la oposición de diversas figuaras como el diputado <b>Ernesto Cedeño</b> quien manifestó en X su oposición a la misma apelando a la <b>separación de poderes</b>. En cambio, el abogado <b>Roberto Ruiz-Díaz</b> señaló lo que, a su juicio, es '<b>la falta de planificación y la aceptación de que no existe una política pública coherente</b>' en esta materia.