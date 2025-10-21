Tribunal Electoral detalla porcentajes de avance en procesos de revocatoria de mandato

La Dirección Regional de Organización Electoral del Tribunal Electoral (TE) informó este martes 21 de octubre los avances en la recolección de firmas de respaldo para diversas solicitudes de revocatoria de mandato por iniciativa popular, correspondientes al informe semanal al 19 de octubre de 2025.

Entre las figuras sujetas a este proceso se encuentran Olga Paulette Thomas Horly, diputada principal electa por libre postulación en el circuito 8-3, en el informe semanal se señala que lleva un total de 5 firmas recolectadas, lo que representa un 0.010% de la meta.

Mayer Mizrachi Matalon, alcalde del distrito de Panamá, caso estionado, al igual que el de la diputada Thomas, por la Dirección Regional de Panamá Centro, que mantiene actualizados los registros semanales de apoyo ciudadano a estas iniciativas, lleva 25 firmas recolectadas, lo que representa 0.011% de la meta.

En la provincia de Chiriquí, el alcalde del distrito de Barú, Franklin Enrique Valdés Pitty, también figura entre los procesos en curso, según el informe correspondiente a la misma fecha lleva 645 firmas recolectadas, un 4.32% de la meta.

Asimismo, la Dirección Regional de Organización Electoral de Arraiján reportó la recopilación de firmas para la revocatoria de mandato de varias autoridades del circuito 13-1, provincia de Panamá Oeste. Entre ellas se destacan:

Stefany Dayan Peñalba, alcaldesa del distrito de Arraiján, cuenta con 2, 458 firmas, un 4.28% de la meta.

Oliver Joel Ríos García, vicealcalde, 2, 384 firmas, lo que representa un 4.15% de la meta final.

Manuel Cheng Peñalba, diputado del distrito, 2,057 firmas, un 3.58% de la meta.

Raquel Murillo, representante del corregimiento Juan Demóstenes Arosemenam, cuenta con 204 firmas recolectadas, un 1.89% de la meta.

José Enrique Pérez Domínguez, representante de Vacamonte, cuenta con 107 firmas, un 1.27% de la meta final.

Maygualida Cheryl Sánchez Hinestroza, representante suplente de Vacamonte, tiene 104 firmas recolectadas, un 1.23% de la meta final.

Salvador Alexander Lobos Yau, representante suplente de Juan Demóstenes Arosemena, cuenta con 199 firmas, 1.84% de la meta.

El Tribunal Electoral destacó que los informes semanales reflejan el avance en la verificación de las firmas presentadas y la transparencia del proceso, garantizando el cumplimiento de los procedimientos establecidos en la ley para las iniciativas de revocatoria de mandato.