Ejecutivo elimina el Ministerio de la Mujer; restituye el Inamu

<a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/tag/-/meta/consejo-de-gabinete" target="_blank">El Consejo de Gabinete</a> aprobó la tarde de este martes 21 de octubre el proyecto de ley No. 34-25, que crea <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/tag/-/meta/inamu-instituto-nacional-de-la-mujer" target="_blank">el Instituto Nacional de la Mujer (Inamu)</a>, por lo cual dejaría de existir el Ministerio de la MujerDe acuerdo con los ministros, el instituto se encargará de coordinar y ejecutar la política nacional dirigida a la promoción, protección y defensa de los derechos humanos de las mujeres, conforme a sus objetivos, atribuciones y funciones. <b>El Inamu surgirá como una entidad pública descentralizada, con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa, presupuestaria, financiera, técnica y de gestión.</b>Según el Ejecutivo, el proyecto de ley tiene como propósito fortalecer la institucionalidad del Estado para garantizar la igualdad de género y los derechos de las mujeres en Panamá. <b>Con ese escenario, se propone una reorganización estratégica mediante la derogación de la Ley No. 375 de 29 de diciembre de 2023 y la creación del Inamu.</b>La nueva estructura asegurará la rectoría técnica y la articulación efectiva de las políticas públicas dirigidas a las mujeres en todo el territorio nacional. El Consejo de Gabinete aprobó que la entidad estará representada ante el Órgano Ejecutivo, por conducto del Ministerio de Desarrollo Social, y sujeto a la fiscalización de la Contraloría General de la República, según las disposiciones constitucionales y legales respectivas. <i>La norma establece los objetivos que tendrá el Inamu:</i><b>Reducir las causas estructurales de la desigualdad entre hombres y mujeres</b><b>Garantizar el respeto pleno de los derechos humanos, mediante la promoción, protección y defensa de las mujeres</b><b>Incrementar la igualdad en el acceso y control de los recursos para el desarrollo pleno de las mujeres</b>