Revocatorias de mandato en Panamá: ¿cuántas firmas se han recolectado?

Actualmente, el<a href="/tag/-/meta/te-tribunal-electoral"> <b>Tribunal Electoral (TE)</b></a> mantiene <b>14 iniciativas de revocatoria de mandato</b> contra cargos como alcaldes, diputados y representantes, las cuales se encuentran en distintas etapas del proceso.<b>Rubén Darío González</b>, director de Organización Electoral, dio un balance de estos procesos. <b>De las 14 iniciativas, una se mantiene pendiente de resolución de una apelación:</b> la que involucra al alcalde de Colón, <b>Diógenes Galván</b>.En el caso del <b><a href="/tag/-/meta/mayer-mizrachi">alcalde capitalino, Mayer Mizrachi</a></b>, los proponentes se encuentran actualmente en <b>capacitación</b> antes de iniciar formalmente la recolección de firmas. En total, hay <b>nueve iniciativas</b> que ya están en la fase de recolección.<b>¿Cuántas firmas se han recolectado para las revocatorias de mandato?</b>Para dar un estatus de cómo avanza la recolección de firmas en los diversos casos, <b>Magda Ceballos, jefa del departamento de partidos políticos en el Tribunal Electoral de Panamá</b>, reveló las cifras. <b>- 1,775 firmas - Manuel Cheng, diputado del circuito 13-1</b><b>- 5 firmas - Olga Paulette Thomas, diputada del circuito 8-3</b><b>- 2,060 firmas - Stefany Peñalba, alcaldesa de Arraiján </b><b>- 2,038 firmas - Oliver Joel Ríos, vicealcalde de Arraiján </b><b>- 95 firmas - José Enrique Pérez, representante de Vacamonte, Arraiján </b><b>- 95 firmas - Maygualida Sánchez, suplente del representante de Vacamonte, Arraiján </b><b>- 110 firmas - Raquel Murillo representante de Juan Demóstenes Arosemena</b><b>- 121 firmas - Salvador Lobos, suplente de representante de Juan Demóstenes Arosemena</b><b>¿Qué se necesita para formar parte de la recolección de firmas para la revocatoria de mandato?</b>Para dar su apoyo a las iniciativas mediante la firma, los ciudadanos deben cumplir con dos requisitos esenciales:Estar inscritos en el <b>padrón electoral del distrito</b> al que pertenezca el funcionario a revocar.Estar en <b>pleno goce de sus derechos ciudadanos</b>.Los interesados en firmar deben dirigirse a las oficinas del Tribunal Electoral, ya sea en la sede central o en las oficinas regionales.