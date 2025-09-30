Revocatorias de mandato en Panamá: ¿cuántas firmas se han recolectado?

Actualmente, el Tribunal Electoral (TE) mantiene 14 iniciativas de revocatoria de mandato contra cargos como alcaldes, diputados y representantes, las cuales se encuentran en distintas etapas del proceso.

Rubén Darío González, director de Organización Electoral, dio un balance de estos procesos. De las 14 iniciativas, una se mantiene pendiente de resolución de una apelación: la que involucra al alcalde de Colón, Diógenes Galván.

En el caso del alcalde capitalino, Mayer Mizrachi, los proponentes se encuentran actualmente en capacitación antes de iniciar formalmente la recolección de firmas. En total, hay nueve iniciativas que ya están en la fase de recolección.

¿Cuántas firmas se han recolectado para las revocatorias de mandato?

Para dar un estatus de cómo avanza la recolección de firmas en los diversos casos, Magda Ceballos, jefa del departamento de partidos políticos en el Tribunal Electoral de Panamá, reveló las cifras.

- 1,775 firmas - Manuel Cheng, diputado del circuito 13-1

- 5 firmas - Olga Paulette Thomas, diputada del circuito 8-3

- 2,060 firmas - Stefany Peñalba, alcaldesa de Arraiján

- 2,038 firmas - Oliver Joel Ríos, vicealcalde de Arraiján

- 95 firmas - José Enrique Pérez, representante de Vacamonte, Arraiján

- 95 firmas - Maygualida Sánchez, suplente del representante de Vacamonte, Arraiján

- 110 firmas - Raquel Murillo representante de Juan Demóstenes Arosemena

- 121 firmas - Salvador Lobos, suplente de representante de Juan Demóstenes Arosemena

¿Qué se necesita para formar parte de la recolección de firmas para la revocatoria de mandato?

Para dar su apoyo a las iniciativas mediante la firma, los ciudadanos deben cumplir con dos requisitos esenciales:

Estar inscritos en el padrón electoral del distrito al que pertenezca el funcionario a revocar.

Estar en pleno goce de sus derechos ciudadanos.

Los interesados en firmar deben dirigirse a las oficinas del Tribunal Electoral, ya sea en la sede central o en las oficinas regionales.