Alcaldes de Arraiján y Panamá; bajo la espada de la revocatoria de mandato

El Tribunal Electoral (TE) autorizó este lunes la recolección de firma para el inicio del proceso de revocatoria de mandato del alcalde de la Ciudad de Panamá, Mayer Mizrach. De esta manera, el funcionario se suma a la situación que enfrenta homóloga Estéfany Peñalba de Arraiján y otros cargos de elección popular que también tienen trámites para su remoción del puesto

Meta de firmas

Todos los proponentes para la revocatoria tienen un tiempo específico para conseguir las firmas dependiendo del tamaño de la circunscripción, que va de 30 días en las más pequeñas y hasta 120 en las más grandes. A partir de la fecha de autorización formal, los interesados deben conseguir una cantidad mínima de firmas obligatorias para que el TE convoque una elección revocatoria.

En el caso de Mizrachi, la resolución del TE establece que el proponente de la moción, debe recolectar el 30% de firmas del padrón electoral de la circunscripción del distrito de Panamá, el equivalente a 217,322 apoyos válidos, según los datos del padrón final de mayo de 2024.

Para Peñalba, el 30% del padrón electoral serían representaría unas 57,465 firmas.

Los dos alcaldes, que llegaron al poder prometiendo un “cambio” en la forma tradicional de dirigir a los gobiernos locales, dirigen urbes importantes del país, densamente pobladas y comparten problemas comunes como falta de acceso, regular agua, movilidad vía y temas de seguridad.

La iniciativa contra Mizrachi fue presentada por José Clemente Guardi Bernal, mientras que el líder del proceso a Peñalbaa, lo impulsa Abdiel González Tejeira, según el Boletín Electoral del TE.

Una tarea compleja que, de acuerdo con los cambios recientes de del TE, los ciudadanos solo pueden firmar de manera presencial en las oficinas de la entidad, ubicada en la circunscripción en cuestión. A diferencia de la recolección de firmas para las elecciones de 2024, donde la institución habilitó el uso de dispositivos móviles. Esta vez, esa tecnología está descartada.