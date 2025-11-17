  1. Inicio
PANAMÁ

¿Qué ocurrió entre Ángela Aguilar y Christian Nodal? Esto pasó en los Latin Grammy de lo que todos hablan

Nodal triunfa en los Latin Grammy y su gesto con Ángela Aguilar genera debate.
Nodal triunfa en los Latin Grammy y su gesto con Ángela Aguilar genera debate. CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH / EFE
Por
Emiliana Tuñón
  • 17/11/2025 07:00
El tiempo pasa, pero el público no olvida. Christian Nodal y Ángela Aguilar continúan en boca de todos tras el momento que protagonizaron en los Latin Grammy.

Sin duda alguna, Ángela Aguilar y Christian Nodal siempre han sido una pareja que da de qué hablar, especialmente por la manera en que se hizo pública su relación y toda la polémica que rodeó el inicio de su romance. Aun así, ambos se habían mostrado en redes sociales y ante los medios como una pareja enamorada, unida y dispuesta a defender su amor a capa y espada.

Sin embargo, su más reciente aparición en los Latin Grammy 2025 ha encendido las redes sociales. Una actitud inesperada por parte del intérprete de “Adiós Amor” hacia su esposa, la hija de Pepe Aguilar, dejó a muchos sin palabras. Usuarios y medios destacaron un comportamiento frío y distante por parte de Nodal durante uno de los eventos más importantes tanto para su carrera como para su vida personal, lo que rápidamente desató rumores y reacciones en línea.

Nodal y Ángela Aguilar en los Latin Grammy así fue el momento que todos comentan

Resulta que Christian Nodal ganó el premio al Mejor Álbum de Música Ranchera/Mariachi con su disco ¿Quién + Como Yo?. Pero lo que realmente dejó a todos sorprendidos no fue el triunfo, sino lo que ocurrió durante su discurso de agradecimiento. En sus relaciones anteriores, el cantante solía mencionar y agradecer públicamente a sus parejas; sin embargo, esta vez no nombró a Ángela Aguilar, a pesar de que ella estaba presente en la gala.

La omisión no pasó desapercibida y rápidamente se convirtió en tema de conversación en redes sociales, incluso desde hace días del evento, muchos recordaron que en otras ocasiones Nodal sí ha expresado agradecimientos afectuosos hacia sus parejas en momentos importantes.

Aun así, no todo fue tensión. En otros instantes de la noche, la pareja se mostró cariñosa: llegaron juntos a la alfombra roja, posaron muy unidos y se les vio cómplices durante la ceremonia. Incluso se viralizó en redes un video en el que Ángela celebra el triunfo de Nodal con un beso mientras él subía al escenario, gesto que pareció contradecir los rumores de incomodidad entre ambos.

