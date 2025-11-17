¿Qué ocurrió entre Ángela Aguilar y Christian Nodal? Esto pasó en los Latin Grammy de lo que todos hablan

Sin duda alguna, Ángela Aguilar y Christian Nodal siempre han sido una pareja que da de qué hablar, especialmente por la manera en que se hizo pública su relación y toda la polémica que rodeó el inicio de su romance. Aun así, ambos se habían mostrado en redes sociales y ante los medios como una pareja enamorada, unida y dispuesta a defender su amor a capa y espada. Sin embargo, su más reciente aparición en los Latin Grammy 2025 ha encendido las redes sociales. Una actitud inesperada por parte del intérprete de “Adiós Amor” hacia su esposa, la hija de Pepe Aguilar, dejó a muchos sin palabras. Usuarios y medios destacaron un comportamiento frío y distante por parte de Nodal durante uno de los eventos más importantes tanto para su carrera como para su vida personal, lo que rápidamente desató rumores y reacciones en línea.

Nodal y Ángela Aguilar en los Latin Grammy así fue el momento que todos comentan