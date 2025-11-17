¿Qué ocurrió entre Ángela Aguilar y Christian Nodal? Esto pasó en los Latin Grammy de lo que todos hablan

Resulta que Christian Nodal ganó el premio al Mejor Álbum de Música Ranchera/Mariachi con su disco <i>¿Quién + Como Yo?</i>. Pero lo que realmente dejó a todos sorprendidos no fue el triunfo, sino lo que ocurrió durante su discurso de agradecimiento. En sus relaciones anteriores, el cantante solía mencionar y agradecer públicamente a sus parejas; sin embargo, esta vez no nombró a Ángela Aguilar, a pesar de que ella estaba presente en la gala.La omisión no pasó desapercibida y rápidamente se convirtió en tema de conversación en redes sociales, incluso desde hace días del evento, muchos recordaron que en otras ocasiones Nodal sí ha expresado agradecimientos afectuosos hacia sus parejas en momentos importantes.Aun así, no todo fue tensión. En otros instantes de la noche, la pareja se mostró cariñosa: llegaron juntos a la alfombra roja, posaron muy unidos y se les vio cómplices durante la ceremonia. Incluso se viralizó en redes un video en el que Ángela celebra el triunfo de Nodal con un beso mientras él subía al escenario, gesto que pareció contradecir los rumores de incomodidad entre ambos.