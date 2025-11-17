Días feriados en Panamá: calendario de los últimos días de noviembre y diciembre 2025

Para el mes de diciembre, el calendario recoge tres fechas importantes que también serán días libres en el territorio nacional.

El calendario oficial de días feriados en Panamá establece que, para lo que queda del mes de noviembre, solo resta un día libre nacional: el 28 de noviembre, fecha en la que el país conmemorará el Día de la Independencia de Panamá de España, una de las efemérides patrias más relevantes. Este año, el feriado caerá viernes, lo que permitirá a los ciudadanos disfrutar de un fin de semana largo.

Detalles de los restantes feriados de 2025

El próximo viernes 28 de noviembre Panamá celebrará la separación de España, un acontecimiento histórico que marcó el nacimiento de la soberanía nacional. Al caer viernes, el feriado generará un fin de semana largo para miles de trabajadores y estudiantes.

El 8 de diciembre se celebrará el Día de las Madres, una de las fechas más significativas del país, dedicada a honrar a las madres panameñas. En 2025 caerá lunes, lo que también otorgará un fin de semana largo.

El 20 de diciembre se conmemora el Día de Duelo Nacional en memoria de los caídos durante la Invasión de Estados Unidos a Panamá en 1989. Aunque este año la fecha caerá sábado, se mantiene como un día de profundo significado histórico y de reflexión nacional.

El 25 de diciembre, que este 2025 caerá jueves, será feriado nacional por la celebración de la Navidad, una fecha tradicional para conmemorar el nacimiento de Jesús y compartir en familia.