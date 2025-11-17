Días feriados en Panamá: calendario de los últimos días de noviembre y diciembre 2025

El calendario oficial de días feriados en Panamá establece que, para lo que queda del mes de noviembre, solo resta un día libre nacional: el 28 de noviembre, fecha en la que el país conmemorará el Día de la Independencia de Panamá de España, una de las efemérides patrias más relevantes. Este año, el feriado caerá viernes, lo que permitirá a los ciudadanos disfrutar de un fin de semana largo.Para el mes de diciembre, el calendario recoge tres fechas importantes que también serán días libres en el territorio nacional.