Pirámide de Lotería de Panamá | sorteo de este miércoles 22 de octubre de 2025, según la IA

Este miércoles 22 de octubre de 2025 se llevará a cabo el sorteo ordinario de la <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/tag/-/meta/lnb-loteria-nacional-de-beneficencia" target="_blank">Lotería Nacional de Beneficencia</a> y muchos panameños acudirán en busca de sus billetes y chances con la esperanza de obtener un premio importante.<i>Te compartimos los números de la pirámide de la suerte, calculados en función del sorteo de la Lotería Nacional de Beneficencia para este domingo 19 de octubre.</i><b>- 1</b><b>- 0</b><b>- 4</b>Resultados del sorteo correspondiente al domingo 19 de octubre de 2025:<b>Primer Premio - 1330</b><b>Letras - BDAB</b><b>Serie - 25</b><b>Folio - 2</b><b>Segundo Premio - 0445</b><b>Tercer Premio - 4548</b>