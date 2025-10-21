  1. Inicio
Pirámide de Lotería de Panamá | sorteo de este miércoles 22 de octubre de 2025, según la IA

Generada con Google IA
Por
Redacción La Estrella de Panamá
  • 21/10/2025 17:07
Te compartimos los números de la pirámide de la suerte, calculados en función del sorteo de este domingo 19 de octubre.

Este miércoles 22 de octubre de 2025 se llevará a cabo el sorteo ordinario de la Lotería Nacional de Beneficencia y muchos panameños acudirán en busca de sus billetes y chances con la esperanza de obtener un premio importante.

Te compartimos los números de la pirámide de la suerte, calculados en función del sorteo de la Lotería Nacional de Beneficencia para este domingo 19 de octubre.

- 1

- 0

- 4

Resultados del sorteo correspondiente al domingo 19 de octubre de 2025:

Primer Premio - 1330

Letras - BDAB

Serie - 25

Folio - 2

Segundo Premio - 0445

Tercer Premio - 4548

