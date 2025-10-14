  1. Inicio
  2. >  Panamá
  3. >  Nacional
Nacional

Pirámide de Lotería de Panamá | sorteo del miércoles 15 de octubre de 2025, según la IA

Pirámide de Lotería de Panamá | sorteo del miércoles 15 de octubre de 2025, según la IA
Generada con Google IA
Por
Redacción La Estrella de Panamá
  • 14/10/2025 11:36
La Lotería Nacional de Panamá realizará la tarde de este miércoles 15 de octubre de 2025, el cual corresponde al No. 3034.

Este miércoles 15 de octubre de 2025 se llevará a cabo el sorteo ordinario de la Lotería Nacional de Beneficencia y muchos panameños acudirán en busca de sus billetes y chances con la esperanza de obtener un premio importante.

Te compartimos los números de la pirámide de la suerte, calculados en función del sorteo de la Lotería de Panamá para este miércoles 8 de octubre.

- 7

- 1

- 5

Resultados del sorteo de dominical correspondiente al 12 de octubre de 2025:

Primer Premio - 9695

Letras - BACA

Serie - 12

Folio - 2

Segundo Premio - 5798

Tercer Premio - 3877

Lo Nuevo