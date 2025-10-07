Pirámide de Lotería de Panamá | sorteo del miércoles 8 de octubre de 2025, según la IA

Este miércoles 8 de octubre se llevará a cabo el sorteo ordinario de la Lotería Nacional de Beneficencia y muchos panameños acudirán en busca de sus billetes y chances con la esperanza de obtener un premio importante.

Te compartimos los números de la pirámide de la suerte, calculados en función del sorteo de la Lotería de Panamá para este miércoles 8 de octubre.

- 5

- 8

-7

- 9 para arroparse

Conoce los números ganadores del sorteo de la Lotería Nacional de Beneficencia de Panamá, correspondiente al miércoles 1 de octubre.

Primer Premio - 3349

Letras - ABBD

Serie - 18

Folio - 5

Segundo Premio - 2350

Tercer Premio - 3665