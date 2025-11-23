Tribunal Electoral acompaña elección interna del PRD

El Tribunal Electoral (TE) brinda acompañamiento técnico y logístico durante el Directorio Nacional Extraordinario del Partido Revolucionario Democrático (PRD).

Este directorio se celebra este domingo 23 de noviembre de 2025 en el hotel The Westin Playa Bonita, en Veracruz.

La jornada interna del colectivo político tiene como objetivo elegir cinco cargos vacantes del Comité Ejecutivo Nacional (CEN): primer vicepresidente, segundo vicepresidente, secretario general, primer subsecretario y sexto subsecretario, todos sin suplentes.

Como parte del apoyo institucional, el TE facilitó la capacitación del personal involucrado, así como el diseño e impresión de la documentación electoral necesaria para el proceso.

Además, ofrecerá asesoría técnico-legal durante el evento y estará a cargo del sistema de acreditación y la certificación del cuórum.

El desarrollo de la elección estará bajo la conducción de la Comisión Nacional de Elecciones del PRD, tal como lo disponen los estatutos del partido.

Para la jornada se habilitarán diez mesas de acreditación, diez mesas de votación y una Junta de Escrutinio, con el fin de garantizar un proceso ordenado y transparente.