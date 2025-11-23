Balbina Herrera: “Este proceso marca el inicio de la reconstrucción del PRD”

Para la exdiputada y aspirante a la Secretaría General del Partido Revolucionario Democrático (PRD), Balbina Herrera, la elección de este domingo representa un punto de inflexión para el colectivo político. A su juicio, la jornada marca el origen de una “reconstrucción del PRD” y de una “alianza interna” destinada a reunir a todas las corrientes presentes dentro del partido.

Herrera afirmó que el proceso electoral es una oportunidad para reordenar las estructuras internas y fortalecer la cohesión entre los distintos grupos que conforman el PRD. “Este es un momento para construir unidad y recuperar la esencia del partido”, señaló durante sus declaraciones previas a la votación.

Otras figuras del colectivo también expresaron su visión sobre la jornada. El diputado Raphael Buchanan la calificó como un evento “histórico”, mientras que el exalcalde capitalino José Luis Fábrega instó a convertir la elección en un punto de partida para promover la reconciliación y la unidad nacional.

Según la organización del proceso, un total de 300 directores están habilitados para votar en diez mesas de sufragio, donde elegirán a los nuevos titulares de la Secretaría General, la Primera y Segunda Vicepresidencia, el Primer Subsecretariado y el Sexto Subsecretariado del Comité Ejecutivo Nacional (CEN).

El vocero del PRD, Edwin Aparicio, señaló que la campaña interna se desarrolló con altura y destacó que los 45 candidatos presentaron propuestas concretas para solicitar el voto. Agregó que este tipo de ejercicios fortalece la vida interna del partido y aporta a la democracia nacional.

Una vez concluidas las votaciones y proclamados los ganadores, los nuevos miembros del CEN podrán asumir sus funciones de manera inmediata, aunque deberán cumplirse los tiempos formales establecidos por el Tribunal Electoral para atender posibles impugnaciones. Posteriormente, se prevé que el presidente del partido convoque a una reunión del renovado CEN durante las próximas semanas.