Todo listo en el PRD para elegir a cinco nuevos miembros del CEN

El vocero del PRD, Edwin Aparicio, destacó que durante los días de campaña ‘se hizo un trabajo de altura’.
El vocero del PRD, Edwin Aparicio, destacó que durante los días de campaña ‘se hizo un trabajo de altura’. Foto de Ricardo González
Por
Ricardo González - Especial para La Estrella de Panamá
  • 22/11/2025 16:44
Según la organización del proceso, se habilitaron 10 mesas de votación, donde 30 directores sufragarán en cada una.

El Partido Revolucionario Democrático (PRD) tiene todo listo para que este domingo 300 directores acudan a las urnas y elijan a los cinco nuevos integrantes del Comité Ejecutivo Nacional (CEN), en una jornada que se desarrollará entre las 9:30 a.m. y el mediodía.

Según la organización del proceso, se habilitaron 10 mesas de votación, donde 30 directores sufragarán en cada una. Los cargos en disputa son: Secretario General, Primera Vicepresidencia, Segunda Vicepresidencia, Primer Subsecretario y Sexto Subsecretario.

El vocero del PRD, Edwin Aparicio, destacó que durante los días de campaña “se hizo un trabajo de altura” y que los 45 candidatos solicitaron el voto presentando propuestas, “que era precisamente lo que se buscaba”.

Aparicio añadió que este ejercicio democrático “fortalece la vida interna del partido y aporta a la democracia del país”.

Una vez concluya la elección y se conozcan los ganadores, éstos podrán tomar posesión inmediatamente, debido a que los cargos se encuentran vacantes. No obstante, Aparicio recordó que será necesario esperar que no surjan impugnaciones y se cumplan los tiempos establecidos por el Tribunal Electoral.

Se prevé que, tras oficializarse los resultados, el presidente del partido convoque a una reunión del nuevo CEN en las semanas posteriores a las elecciones.

