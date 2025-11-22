Todo listo en el PRD para elegir a cinco nuevos miembros del CEN

El Partido Revolucionario Democrático (PRD) tiene todo listo para que este domingo 300 directores acudan a las urnas y elijan a los cinco nuevos integrantes del Comité Ejecutivo Nacional (CEN), en una jornada que se desarrollará entre las 9:30 a.m. y el mediodía.

Según la organización del proceso, se habilitaron 10 mesas de votación, donde 30 directores sufragarán en cada una. Los cargos en disputa son: Secretario General, Primera Vicepresidencia, Segunda Vicepresidencia, Primer Subsecretario y Sexto Subsecretario.

El vocero del PRD, Edwin Aparicio, destacó que durante los días de campaña “se hizo un trabajo de altura” y que los 45 candidatos solicitaron el voto presentando propuestas, “que era precisamente lo que se buscaba”.

Aparicio añadió que este ejercicio democrático “fortalece la vida interna del partido y aporta a la democracia del país”.

Una vez concluya la elección y se conozcan los ganadores, éstos podrán tomar posesión inmediatamente, debido a que los cargos se encuentran vacantes. No obstante, Aparicio recordó que será necesario esperar que no surjan impugnaciones y se cumplan los tiempos establecidos por el Tribunal Electoral.

Se prevé que, tras oficializarse los resultados, el presidente del partido convoque a una reunión del nuevo CEN en las semanas posteriores a las elecciones.