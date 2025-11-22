Todo listo en el PRD para elegir a cinco nuevos miembros del CEN

<a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/tag/-/meta/prd-partido-revolucionario-democratico" target="_blank">El Partido Revolucionario Democrático (PRD) </a>tiene todo listo para que este domingo 300 directores acudan a las urnas y elijan a los cinco nuevos integrantes del <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/tag/-/meta/cen-comite-ejecutivo-nacional" target="_blank">Comité Ejecutivo Nacional (CEN)</a>, en una jornada que se desarrollará entre las 9:30 a.m. y el mediodía.Según la organización del proceso, se habilitaron 10 mesas de votación, donde 30 directores sufragarán en cada una. Los cargos en disputa son: Secretario General, Primera Vicepresidencia, Segunda Vicepresidencia, Primer Subsecretario y Sexto Subsecretario.El vocero del PRD, Edwin Aparicio, destacó que durante los días de campaña 'se hizo un trabajo de altura' y que los 45 candidatos solicitaron el voto presentando propuestas, 'que era precisamente lo que se buscaba'.Aparicio añadió que este ejercicio democrático 'fortalece la vida interna del partido y aporta a la democracia del país'.Una vez concluya la elección y se conozcan los ganadores, éstos podrán tomar posesión inmediatamente, debido a que los cargos se encuentran vacantes. No obstante, Aparicio recordó que será necesario esperar que no surjan impugnaciones y se cumplan los tiempos establecidos por el Tribunal Electoral.Se prevé que, tras oficializarse los resultados, el presidente del partido convoque a una reunión del nuevo CEN en las semanas posteriores a las elecciones.