PRD llama a una campaña de respeto entre los candidatos al Comité Ejecutivo Nacional

<a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/tag/-/meta/prd-partido-revolucionario-democratico" target="_blank">El Partido Revolucionario Democrático (PRD)</a> dio inicio este sábado una etapa decisiva con la apertura oficial del periodo de campaña para escoger a los cinco nuevos miembros que ocuparán las vacantes del <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/tag/-/meta/cen-comite-ejecutivo-nacional" target="_blank">Comité Ejecutivo Nacional (CEN)</a>.Con el levantamiento de la veda electoral, los aspirantes podrán presentar abiertamente sus propuestas ante los 300 directores que definirán el rumbo inmediato del colectivo.<b>Sin embargo, este periodo también abre la puerta a los cuestionamientos entre los propios candidatos y hacia la dirección del partido, un escenario que, según dirigentes, podría convertirse en un arma de doble filo para el PRD si no se maneja con prudencia.</b>El vocero del colectivo, Edwin Aparicio, hizo un llamado a todos los postulantes para que desarrollen una campaña basada en el respeto, la camaradería y el debate propositivo. 'Lo principal es evitar las descalificaciones personales. Esta debe ser una contienda de ideas, no de ataques', manifestó.Aparicio subrayó que esta elección interna definirá a un CEN de transición que tendrá la responsabilidad de sentar las bases para la verdadera renovación del partido, prevista para el año 2027.<b>El vocero advirtió que una campaña marcada por insultos o ataques internos podría deteriorar la imagen del PRD y afectar a sus cuadros de cara a las elecciones generales de 2029.</b> 'Lo que los 300 directores quieren escuchar son propuestas concretas que beneficien a las bases, que fortalezcan las estructuras internas y que permitan al partido retomar el camino hacia una nueva victoria electoral en el 2029', puntualizó.