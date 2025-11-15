PRD llama a una campaña de respeto entre los candidatos al Comité Ejecutivo Nacional

El Partido Revolucionario Democrático (PRD) dio inicio este sábado una etapa decisiva con la apertura oficial del periodo de campaña para escoger a los cinco nuevos miembros que ocuparán las vacantes del Comité Ejecutivo Nacional (CEN).

Con el levantamiento de la veda electoral, los aspirantes podrán presentar abiertamente sus propuestas ante los 300 directores que definirán el rumbo inmediato del colectivo.

Sin embargo, este periodo también abre la puerta a los cuestionamientos entre los propios candidatos y hacia la dirección del partido, un escenario que, según dirigentes, podría convertirse en un arma de doble filo para el PRD si no se maneja con prudencia.

El vocero del colectivo, Edwin Aparicio, hizo un llamado a todos los postulantes para que desarrollen una campaña basada en el respeto, la camaradería y el debate propositivo. “Lo principal es evitar las descalificaciones personales. Esta debe ser una contienda de ideas, no de ataques”, manifestó.

Aparicio subrayó que esta elección interna definirá a un CEN de transición que tendrá la responsabilidad de sentar las bases para la verdadera renovación del partido, prevista para el año 2027.

El vocero advirtió que una campaña marcada por insultos o ataques internos podría deteriorar la imagen del PRD y afectar a sus cuadros de cara a las elecciones generales de 2029.

“Lo que los 300 directores quieren escuchar son propuestas concretas que beneficien a las bases, que fortalezcan las estructuras internas y que permitan al partido retomar el camino hacia una nueva victoria electoral en el 2029”, puntualizó.