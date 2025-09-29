Reacomodo en el PRD, el partido abre postulación para elección parcial de su dirección

A partir de mañana 30 de septiembre, los aspirantes a ocupar los cargos del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido Revolucionario Democrático (PRD), podrán presentar formalmente sus candidaturas.

Se trata de una elección parcial de la cúpula del partido, luego de la renuncia de cinco de los diez miembros del PRD tras la catastrófica derrota política en 2024, que dejó el peor resultado electoral del colectivo desde 1989.

Entre las figuras que renunciaron están Rubén De León, Crispiano Adames, Doris Zapata, Edgardo Zurdo y Rogelio Paredes; mientras que el resto del CEN se mantiene en su puesto, incluyendo a los diputados Benicio Robinson y Raúl Pineda, presidente y tercer subsecretario respectivamente.

De acuerdo con la Comisión Nacional de Elección del PRD, los interesados tendrán hasta este jueves 2 de octubre para postularse, en un horario de 8:00 a.m. a 6:00 p.m.

La elección se da un contexto de críticas internas y reclamos de algunos sectores del partido, que exigen una renovación completa. Esto incluiría a todos los cargos electos dentro del PRD, por vía de la convocatoria de un Congreso Nacional extraordinario. Algo que la cúpula actual rechaza.

Además de Robinson y Pineda, permanecen en sus cargos Ricardo Torres (cuarto subsecretario), Julio Mendoza (quinto subsecretario) y Carlos Pérez Herrera (segundo subsecretario).

La elección está pactada para realizarse el 23 de noviembre, con un periodo de campaña que irá del 15 al 20 de ese mes.