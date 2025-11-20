PRD entra en veda electoral tras seis días de campaña rumbo a la elección del CEN

El Partido Revolucionario Democrático (PRD) inicia oficialmente, desde este jueves a las 12:00 de la noche, el periodo de veda electoral previo a la elección de los cinco nuevos miembros del Comité Ejecutivo Nacional (CEN), programada para el próximo 23 de noviembre.

Con ello, los 45 candidatos que participan en este proceso interno deberán suspender toda actividad proselitista hasta el día de la votación. Entre los puestos en disputa se encuentran los de Secretario General, Primer Subsecretario General, Primer Vicepresidente, Segundo Vicepresidente y Sexto Subsecretario, posiciones clave dentro de la estructura del colectivo oficialista.

El vocero del PRD, Edwin Aparicio, explicó que durante la veda queda estrictamente prohibido difundir nueva publicidad política, ya sea por redes sociales, grupos de WhatsApp u otros medios digitales, pues cualquier publicación realizada dentro de este periodo podría convertirse en causal de impugnación.

Sin embargo, aclaró que el material previamente distribuido puede permanecer visible, siempre y cuando esté debidamente fechado antes del inicio de la veda. “La publicidad que ya está colgada en redes o que fue enviada por WhatsApp se puede mantener, porque tiene una fecha previa. Esa fecha debe ser anterior a la veda”, puntualizó.

Aparicio recordó que esta fase tiene como propósito garantizar un espacio de reflexión para los 300 directores habilitados para votar, permitiéndoles evaluar las propuestas sin presión mediática.

“Los candidatos que pidan el voto o envíen propaganda durante la veda y esto sea debidamente documentado pueden ser sujetos a una impugnación e incluso perder el cargo si resultan electos. Por eso, lo mejor es no arriesgarse”, advirtió.

El proceso interno del domingo 23 permitirá escoger a los cinco dirigentes que completarán las vacantes del CEN. Aparicio detalló que, una vez proclamados, los nuevos miembros podrán asumir el cargo de inmediato, dado que las posiciones están actualmente disponibles.

No obstante, recordó que posterior a los comicios se abre un periodo para la presentación de impugnaciones, el cual podría extenderse, de surgir algún caso, hasta enero de 2026.

Una vez electo el CEN transitorio, el presidente del partido deberá convocar una reunión para definir los nuevos lineamientos internos. Este encuentro, que se realizaría semanas después de la elección, permitirá establecer la estructura provisional y los planes de reorganización del PRD.

Aparicio adelantó que la reorganización interna más amplia está programada para 2027, cuando el colectivo buscará renovar completamente su estructura de cara a los próximos procesos electorales. Para la entidad, este pago “contribuirá a dinamizar la economía familiar de los servidores públicos al inicio del año escolar de 2025”, dijo.