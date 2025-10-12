En Vivo | Lotería de Panamá - Resultados del sorteo del domingo 12 de octubre de 2025

La Lotería Nacional de Panamá realiza la tarde de este domingo 12 de octubre de 2025, el sorteo ordinario dominical No. 5520. Los billetes y chances de esta edición destacan en su impresión los 15 años de aniversario del Centro de Atención Ciudadana 311.

Te compartimos los números ganadores:

Primer Premio - 9695

Letras - BACA

Serie - 12

Folio - 2

Segundo Premio - 5798

Tercer Premio - 3877

¿Qué es el sorteo de dominical y cuáles son los premios?

El sorteo es uno de los regulares de la Lotería Nacional de Beneficencia (LNB), realizado todos los domingos. Este sorteo se caracteriza por ofrecer premios a los jugadores que acierten ciertos números, y tiene una gran tradición en el país.

Existen también premios para los números que coinciden con las últimas cifras de los números ganadores, así como el segundo y tercer premio que también incluyen montos importantes.