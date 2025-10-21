Comisión de Gobierno rechaza prohijar anteproyecto que busca establecer un nuevo régimen notarial

Además, se establecía que los aspirantes debían cumplir requisitos más rigurosos: ser panameños, mayores de 35 años, abogados con al menos diez años de ejercicio profesional, y haber cursado un diplomado en derecho notarial de 120 horas avalado por el Ministerio de Gobierno o una universidad nacional.El anteproyecto incluía una serie de disposiciones para garantizar la transparencia en la función notarial.Entre ellas, la obligación de entregar copias anuales de los protocolos notariales a los Archivos Nacionales, la implementación de un sistema digital de registro mediante la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental (AIG) y la creación de sellos notariales únicos y electrónicos controlados por el Ministerio de Gobierno.Asimismo, el documento contemplaba multas de hasta $50,000.00 por incumplimientos y la posibilidad de auditorías periódicas para verificar la correcta gestión de las notarías.