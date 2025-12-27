Un diálogo cultural sobre patrimonio

¿Cómo se cuida una manifestación en peligro de extinción? A inicios de este diciembre, la UNESCO declaró en situación de salvaguardia urgente los saberes relacionados a la confección de las casas de quincha y la práctica colectiva de la junta de embarre en Panamá que involucra a la comunidad en general: unos llevan comida, otros la música, otros preparan los materiales necesarios y los hay quienes las edifican.'En la India nos inscribimos en una lista que nunca Panamá había enviado una propuesta: la salvaguardia urgente. La UNESCO le está dando prioridad a lo urgente porque los países a veces solo quieren mostrar lo más festivo, pero, ¿qué se está haciendo con lo que se está perdiendo? ¿Qué pasó con las plantas, las fibras y las pajas que se usan para esta tradición y que se están perdiendo? En ocasiones hacen juntas de embarre para salir en un programa de televisión, pero eso no es construir', dijo Emma Gómez.'¿Dónde creen que hay más juntas de embarre en el país?', le pregunta Emma Gómez al público que participó en el foro desarrollado en el Salón Profesor Luis Pabón de la USMA. La respuesta general fue en Azuero. 'Ajá, eso esperaba oír', indica Gómez, del Ministerio de Cultura. 'Pues no, donde hay más registros es en la comarca Ngäbe-Buglé. Aunque no tienen techo de teja, las familias hacen la estructura y luego invitan a los vecinos a terminar la casa. ¿Por qué la mayoría de esas casas están en esa zona? Porque la necesitan, porque no tienen dónde vivir'.