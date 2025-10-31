Imágenes satelitales confirman movimiento de buques de Estados Unidos cerca de las costas venezolanas, según ‘Newsweek’

Tras las informaciones de The Wall Street Journal de que el presidente Donald Trump ya había escogido los blancos terrestres en Venezuela la revista Newsweek publicó este viernes 31 de octubre que Estados Unidos intensificó su presencia naval en el Mar Caribe.

El periodista Amir Daftari, de Newsweek, destacó que hay imágenes satelitales que confirman el despliegue de los buques USS Iwo Jima y el USS Gravely, los cuales estaban situados a una distancia que permitía el ataque a Venezuela.

De acuerdo con la revista, ese despliegue se produce tras los recientes ataques aéreos estadounidenses contra buques operados por cárteles supuestamente vinculados a Nicolás Maduro, considerado el líder de los cárteles de Los Soles y Tren de Aragua.

Para Estados Unidos, esos cárteles fueron designados grupos terroristas por la administración del presidente Donald Trump.

De acuerdo con The Wall Street Journal, Trump ya identificó sus objetivos en Venezuela y entre ellos destacan las instalaciones militares usadas para el tráfico de drogas.

Trump designó al comienzo de su gestión a los cárteles de Los Soles y Tren de Aragua, que operan a Venezuela, como grupos terroristas, que atentan contra sus ciudadanos por enviar “veneno”, o sea droga, a Estados Unidos.

Para Trump, esos grupos terroristas son liderados por Nicolás Maduro, por el cual se ofrece una recompensa de 50 millones de dólares para lograr su captura y presentarlo ante una corte en Estados Unidos.

The Wall Street Journal publicó que si Trump decide proceder con los ataques aéreos esos “objetivos” enviarían un mensaje claro a Maduro: “es hora de que renuncie”.

Newsweek contacto al Departamento de Estado y el Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela para obtener comentarios, sin embargo, no contestaron.

Para Daftari, el despliegue del grupo anfibio del Iwo Jima y del destructor de misiles guiados Gravely “representa una escalada dramática en la región”.

El ejército estadounidense ha atacado embarcaciones que supuestamente transportaban drogas al sur del Mar Caribe y en el Pacífico oriental. Se estima que han muerto más de 50 personas en esos ataques a las llamadas narcolanchas.

A órdenes del Comando Sur el Ejército de Estados Unidos tiene desplegada una flota de barcos, en la que muy pronto se incorporará el portaaviones Gerald Ford, el más grande de su inventario de navíos.

El despliegue también incluye más de 10 mil soldados, submarinos, aviones F-35 y aviones especialistas en radares y helicópteros utilizados en misiones de asalto y captura.