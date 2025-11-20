Mulino señala a Washington de auspiciar viaje de diputados a Taiwán

<b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/tag/-/meta/jose-raul-mulino" target="_blank">El presidente José Raúl Mulino</a></b> lanzó este jueves 20 de noviembre un mensaje contundente durante su conferencia de prensa semanal: <b>señaló a Washington de supuestamente auspiciar el viaje de un grupo de diputados de la Asamblea Nacional a Taiwán</b>, una visita que ha tensado la relación diplomática entre Panamá y la República Popular China desde que se hizo pública.'No vamos a permitir que esa fuerza de atracción nos lleve a un problema. Resuélvanlo allá en Washington. No en Panamá', declaró. Agregó que 'ese viaje está viciado por quienes buscan prender un tamborito aquí en Panamá entre la relación con China', y aseguró que su gobierno se mantendrá firme ante cualquier intento externo de generar fricciones bilaterales.