Viaje a Taiwán: conozca a los diputados panameños que aceptaron la invitación

Los diputados Manuel Cohen, de Cambio Democrático; Eduardo Gaitán, de la coalición Vamos; Ernesto Cedeño y Betserai Richards de la bancada Seguimos confirmaron este lunes que viajarán a Taiwán para reforzar lazos comerciales.

El diputado Cedeño confirmó que la delegación será recibida en el país asiático por el presidente de la Cámara de Diputados. Tendrán reuniones con este órgano del Estado taiwanés, así como con empresas como Evergreen.

Cedeño aclaró que la invitación fue hecha para “varios partidos”.

Además, informó que a pesar de que Panamá no tiene relaciones diplomáticas con Taiwán, se mantiene un tratado de libre comercio.

La visita ha generado debate público por la sensibilidad diplomática que envuelve la relación entre Panamá, China y Taiwán, así como por la diferencia de posturas entre el Ejecutivo y los miembros del Legislativo que impulsan este viaje.