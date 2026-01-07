Propuesta electoral podría cambiar la forma de elegir diputados

La forma en que se eligen los diputados podría cambiar de manera significativa si prospera la propuesta impulsada por el Tribunal Electoral para reformar el Código Electoral. La iniciativa deberá superar primero el filtro de la Comisión Nacional de Reformas Electorales y, posteriormente, el debate legislativo en la Asamblea Nacional. El planteamiento propone eliminar el voto en plancha y el sistema de cociente, medio cociente y residuo en los circuitos plurinominales, mecanismos que han definido por décadas la conformación del Órgano Legislativo. La discusión se iniciará en la primera sesión del año de la Comisión Nacional de Reformas Electorales, en la que se analizará una propuesta que contempla reformas a cuatro artículos del Código Electoral.

Según explicó el diputado Jorge Bloise, en el programa Mesa de Periodistas, quien participa en la comisión como representante de los diputados independientes, uno de los cambios apunta a reducir el porcentaje de reservas de los partidos políticos, mientras que los otros tres se concentran en modificar el método de escogencia de los diputados. De aprobarse la propuesta, el sistema electoral migraría hacia un modelo de listas abiertas con voto cruzado, en el que los escaños serían asignados a los candidatos que obtengan la mayor cantidad de votos individuales. Esto permitiría que los electores puedan escoger directamente a los aspirantes de su preferencia, sin estar limitados a una sola lista partidaria, y combinar su voto entre distintos partidos o candidatos de libre postulación.

En los circuitos plurinominales, el número de votos que podría emitir cada elector dependería de la cantidad de curules en disputa. Por ejemplo, en aquellos circuitos donde se eligen cinco diputados, el ciudadano podría votar por cinco candidatos, ya sean todos del mismo colectivo político o de diferentes partidos o postulaciones independientes. Al final, los candidatos con mayor respaldo individual serían los electos. Bloise reconoció que el planteamiento representa un reto para el sistema político tradicional, ya que los partidos han mostrado históricamente resistencia a eliminar figuras como el voto en plancha y el método de cociente y residuo, al considerar que han sido claves en la conformación de las bancadas legislativas.