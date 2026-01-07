Propuesta electoral podría cambiar la forma de elegir diputados

<b>En los circuitos plurinominales, el número de votos que podría emitir cada elector dependería de la cantidad de curules en disputa</b>. Por ejemplo, en aquellos circuitos donde se eligen cinco diputados, el ciudadano podría votar por cinco candidatos, ya sean todos del mismo colectivo político o de diferentes partidos o postulaciones independientes. Al final, los candidatos con mayor respaldo individual serían los electos.Bloise reconoció que el planteamiento representa un reto para el sistema político tradicional, ya que los partidos han mostrado históricamente resistencia a eliminar figuras como el voto en plancha y el método de cociente y residuo, al considerar que han sido claves en la conformación de las bancadas legislativas.