Ministra Molinar habla sobre destitución de docente y advierte cero tolerancia a irregularidades

La ministra de Educación, Lucy Molinar, aseguró que el Ministerio de Educación (Meduca) mantendrá una política de cero tolerancia frente a cualquier conducta que atente contra la integridad de los estudiantes, al referirse al caso de un docente del Instituto Nacional que fue separado del cargo y cuyo proceso derivó en una orden de detención emitida por un juez de garantías.

Molinar explicó que, una vez presentada la denuncia, el Meduca actuó conforme a la ley y que, pese a los intentos por invalidar la sanción administrativa dentro del propio plantel, el proceso siguió su curso.

“Son conductas que para nosotros son intolerables. Cuando nos presentaron la denuncia hicimos lo que correspondía y un juez de garantías dictó la detención. Hubo incluso un intento de anular la separación del cargo, pero tuvimos que intervenir porque nadie puede convivir con ese tipo de conductas”, afirma.

La ministra confirmó que también se abrió un proceso contra personal administrativo que habría permitido o intentado revertir la sanción.

“A esa persona se le abrió un expediente también. No hay gremio, ni fuero ni condición que justifique la convivencia con ese tipo de conductas. Nuestros niños se respetan”, subrayó.

Molinar hizo un llamado directo a estudiantes, padres de familia y docentes para que no guarden silencio ante hechos que pongan en riesgo a los menores.

“Nadie puede quedarse callado ante un hecho como este. Nosotros vamos a actuar con todas las herramientas que la ley nos permite. Esto no es negociable”, recalcó.

“Eso no es el sistema, es un grupo de gente que no ha entendido que el tiempo del relajo se acabó”, afirmó.

Indicó que recientemente se detectaron récords policiales falsos en un concurso docente y que estos también fueron enviados a las autoridades judiciales.

Molinar también reiteró que el Meduca reinstaló el sistema Provel de vacantes en línea para garantizar transparencia y lanzó un mensaje contundente contra la corrupción.

“Aquí se acabó el tiempo en que había que pagar por un nombramiento. Si alguien les ha pedido plata, atrévanse a denunciar. Si queremos un mejor sistema educativo, no podemos tener gente viviendo de la trampa”, concluyó.