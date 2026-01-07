Ministra Molinar habla sobre destitución de docente y advierte cero tolerancia a irregularidades

La ministra de Educación, <b><a href="/tag/-/meta/lucy-molinar">Lucy Molinar</a></b>, aseguró que el <b><a href="/tag/-/meta/meduca-ministerio-de-educacion">Ministerio de Educación (Meduca)</a></b> mantendrá una política de <b>cero tolerancia</b> frente a cualquier conducta que atente contra la integridad de los estudiantes, al referirse al caso de un docente del <b>Instituto Nacional</b> que fue <b>separado del cargo y cuyo proceso derivó en una orden de detención emitida por un juez de garantías</b>.Molinar explicó que, una vez presentada la denuncia, el Meduca actuó conforme a la ley y que, pese a los intentos por invalidar la sanción administrativa dentro del propio plantel, el proceso siguió su curso.<i>'Son conductas que para nosotros son intolerables. Cuando nos presentaron la denuncia hicimos lo que correspondía y un juez de garantías dictó la detención. Hubo incluso un intento de anular la separación del cargo, pero tuvimos que intervenir porque nadie puede convivir con ese tipo de conductas'</i>, afirma.La ministra confirmó que también se abrió un proceso contra personal administrativo que habría permitido o intentado revertir la sanción.<i>'A esa persona se le abrió un expediente también. No hay gremio, ni fuero ni condición que justifique la convivencia con ese tipo de conductas. Nuestros niños se respetan'</i>, subrayó.Molinar hizo un llamado directo a <b>estudiantes, padres de familia y docentes</b> para que no guarden silencio ante hechos que pongan en riesgo a los menores.<i>'Nadie puede quedarse callado ante un hecho como este. Nosotros vamos a actuar con todas las herramientas que la ley nos permite. Esto no es negociable'</i>, recalcó.'Eso no es el sistema, es un grupo de gente que no ha entendido que el tiempo del relajo se acabó', afirmó.Indicó que recientemente se detectaron <b>récords policiales falsos</b> en un concurso docente y que estos también fueron enviados a las autoridades judiciales.Molinar también reiteró que el Meduca reinstaló el sistema <b>Provel</b> de vacantes en línea para garantizar transparencia y lanzó un mensaje contundente contra la corrupción.<i>'Aquí se acabó el tiempo en que había que pagar por un nombramiento. Si alguien les ha pedido plata, atrévanse a denunciar. Si queremos un mejor sistema educativo, no podemos tener gente viviendo de la trampa'</i>, concluyó.