IMA alerta sobre estafa relacionada con la venta de jamón picnic

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) advirtió a la ciudadanía sobre personas ajenas a la institución que están ofreciendo, de manera fraudulenta, la supuesta venta de jamón picnic mediante inscripciones en listados no oficiales.

La entidad reiteró que la distribución del jamón picnic se realiza exclusivamente a través de las bolsas navideñas disponibles en las naviferias anunciadas oficialmente.

El IMA recordó además que las fechas, lugares y detalles de las naviferias se publican únicamente en sus canales oficiales de comunicación, por lo que exhorta a la población a no dejarse engañar por información no verificada.