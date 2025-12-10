  1. Inicio
IMA alerta sobre estafa relacionada con la venta de jamón picnic

El IMA advierte sobre venta ilegal de jamón picnic.
Por
Emiliana Tuñón
  • 10/12/2025 10:30
El IMA advirtió a la ciudadanía sobre estafas relacionadas con la supuesta venta de jamón picnic fuera de los canales oficiales.

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) advirtió a la ciudadanía sobre personas ajenas a la institución que están ofreciendo, de manera fraudulenta, la supuesta venta de jamón picnic mediante inscripciones en listados no oficiales.

La entidad reiteró que la distribución del jamón picnic se realiza exclusivamente a través de las bolsas navideñas disponibles en las naviferias anunciadas oficialmente.

El IMA recordó además que las fechas, lugares y detalles de las naviferias se publican únicamente en sus canales oficiales de comunicación, por lo que exhorta a la población a no dejarse engañar por información no verificada.

Requisitos para adquirir la bolsa navideña del IMA

El IMA detalló que durante estas jornadas, las familias panameñas podrán adquirir las tradicionales bolsas navideñas a un costo de 15 dólares, las cuales incluyen, entre otros productos, el jamón picnic.

De acuerdo con la entidad, las jornadas iniciarán a partir de las 7:00 a.m. y pondrán a disposición del público una amplia variedad de productos a precios accesibles, con el propósito de apoyar la economía de las familias panameñas durante la temporada festiva.

El IMA recordó que los asistentes deberán presentar su cédula de identidad personal al momento de ingresar. Además, recomendó llevar bolsas reutilizables para facilitar el traslado de los productos y fomentar prácticas amigables con el medio ambiente.

