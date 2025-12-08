  1. Inicio
Naviferias del IMA | ¿Dónde comprar el martes 9 de diciembre?

Las Naviferias retoman actividades este martes 9 de diciembre en todo el país
Emiliana Tuñón
  • 08/12/2025 09:45
Las Naviferias del IMA se reactivan este martes 9 de diciembre, ofreciendo bolsas navideñas a 15 dólares que incluyen el jamón picnic.

Este martes 9 de diciembre se reanudan las Naviferias organizadas por el Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) en distintos puntos del país.

Durante estas jornadas, las familias panameñas podrán adquirir las tradicionales bolsas navideñas a un costo de 15 dólares, las cuales incluyen, entre otros productos, el jamón picnic.

De acuerdo con la entidad, las jornadas iniciarán a partir de las 7:00 a.m. y pondrán a disposición del público una amplia variedad de productos a precios accesibles, con el propósito de apoyar la economía de las familias panameñas durante la temporada festiva.

El IMA recordó que los asistentes deberán presentar su cédula de identidad personal al momento de ingresar. Además, recomendó llevar bolsas reutilizables para facilitar el traslado de los productos y fomentar prácticas amigables con el medio ambiente.

Naviferias del 9 de diciembre

Para el martes 9 de diciembre, las naviferias se llevarán a cabo en las siguientes ubicaciones:

Coclé

Tienda permanente del IMA en Penonomé

Casa Comunal de Tambo, distrito de Penonomé

Veraguas

Parque Principal de Calobre cabecera

Parque Central, San Francisco cabecera

Parque principal de La Mesa, distrito de La Mesa

Parque Central de Santa Fe

Parque Principal del corregimiento de Cañazas cabecera

