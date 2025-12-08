Naviferias del IMA | ¿Dónde comprar el martes 9 de diciembre?

Este martes 9 de diciembre se reanudan las Naviferias organizadas por el Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) en distintos puntos del país.

Durante estas jornadas, las familias panameñas podrán adquirir las tradicionales bolsas navideñas a un costo de 15 dólares, las cuales incluyen, entre otros productos, el jamón picnic.

De acuerdo con la entidad, las jornadas iniciarán a partir de las 7:00 a.m. y pondrán a disposición del público una amplia variedad de productos a precios accesibles, con el propósito de apoyar la economía de las familias panameñas durante la temporada festiva.

El IMA recordó que los asistentes deberán presentar su cédula de identidad personal al momento de ingresar. Además, recomendó llevar bolsas reutilizables para facilitar el traslado de los productos y fomentar prácticas amigables con el medio ambiente.