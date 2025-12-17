  1. Inicio
Naviferias del IMA | ¿Dónde comprar ‘jamón picnic’ el jueves 18 de diciembre?

Las navideñas del IMA llegan a distintos puntos del país este jueves 18 de diciembre
Por
Emiliana Tuñón
  • 17/12/2025 11:56
El IMA informó que las naviferias contarán con las bolsas navideñas, que incluyen el esperado jamón picnic.

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció que este miércoles 17 de diciembre estarán disponibles las tradicionales bolsas navideñas en las naviferias, a un costo de 15 dólares.

Entre los productos incluidos se encuentra el jamón picnic, uno de los artículos más esperados por las familias durante esta temporada festiva. Según la entidad, las jornadas comenzarán a partir de las 7:00 a.m.

El IMA recordó que los asistentes deberán presentar su cédula de identidad personal al ingresar. También recomendó llevar bolsas reutilizables, tanto para facilitar el traslado de los productos como para promover prácticas más sostenibles y responsables con el medio ambiente.

Naviferias del jueves 18 de diciembre

Para el jueves 18 de diciembre, las naviferias se llevarán a cabo en las siguientes ubicaciones:

Panamá Oeste

Plaza Town Center en Arraiján

Estacionamiento en la entrada de Hato Montaña, Arraiján

Panamá Este

Plaza Pacora Gardens, en Las Garzas de Pacora

Megamall en Nuevo Tocumen

Comarca Ngäbe Buglé

Soloy

Sabanitas

Hato July

Comarca Emberá Wounaan

Lajas Blancas

Comarca Madugandí

Madugandí

