Naviferias del IMA | ¿Dónde comprar ‘jamón picnic’ el jueves 18 de diciembre?

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció que este miércoles 17 de diciembre estarán disponibles las tradicionales bolsas navideñas en las naviferias, a un costo de 15 dólares.

Entre los productos incluidos se encuentra el jamón picnic, uno de los artículos más esperados por las familias durante esta temporada festiva. Según la entidad, las jornadas comenzarán a partir de las 7:00 a.m.

El IMA recordó que los asistentes deberán presentar su cédula de identidad personal al ingresar. También recomendó llevar bolsas reutilizables, tanto para facilitar el traslado de los productos como para promover prácticas más sostenibles y responsables con el medio ambiente.