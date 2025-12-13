Naviferias del IMA | Calendario completo del 15 al 19 de diciembre

A partir del lunes 15 de diciembre, el Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) realizará naviferias en nuevos puntos del país, incluyendo las provincias de Panamá y Panamá Oeste.

Las jornadas iniciarán desde las 7:00 a.m. y ofrecerán las tradicionales bolsas navideñas, que incluyen el popular jamón picnic, entre otros productos de la canasta básica.

El IMA recordó que los asistentes deberán presentar su cédula de identidad personal al momento de ingresar y llevar bolsas reutilizables para facilitar el traslado de los productos, promoviendo además prácticas amigables con el medio ambiente.