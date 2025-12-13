Naviferias del IMA | Calendario completo del 15 al 19 de diciembre

El IMA publicó calendario de Naviferias que se llevarán a cabo del 15 al 19 de diciembre en las siguientes ubicaciones:<b>Lunes 15 de diciembre</b><b>Panamá Oeste</b>Cancha techada de Bejuco, en Chame<b>Panamá</b>Gimnasio de Agua Bendita, en ChilibreAlcalde Díaz, cancha del sector 11 de La Cabima<b>Martes 16 de diciembre</b><b>Panamá Oeste</b>Auditorio del distrito de CapiraCasa Cultural de El Cacao (terrenos de la Feria de la Naranja) en Capira Rural<b>Panamá</b>Tienda del Pueblo Silos Pan de Azúcar, ubicada en el distrito de San Miguelito.<b>Colón</b>Parque Central de Nombre de DiosCampo deportivo de fútbol de Palenque cabeceraParque central de María ChiquitaFrente a la Aduana de Portobelo<b>Bocas del Toro</b>Gimnasio de Guabito, distrito de Changuinola<b>Miércoles 17 de diciembre</b><b>Panamá Oeste</b>Terrenos de la Feria de La Chorrera<b>Panamá</b>Estacionamientos del Estadio Rommel Fernández, Juan Díaz<b>Bocas del Toro</b>Terrenos de la Feria del Mar, en Isla Colón<b>Jueves 18 de diciembre</b>Panamá OestePlaza Town Center en ArraijánEstacionamiento en la entrada de Hato Montaña, Arraiján<b>Panamá Este</b>Plaza Pacora Gardens, en Las Garzas de PacoraMegamall en Nuevo Tocumen<b>Comarca Ngäbe Buglé</b>SoloySabanitasHato July<b>Comarca Emberá Wounaan</b>Lajas Blancas<b>Comarca Madugandí</b>Madugandí<b>Viernes 19 de diciembre</b>Comarca Ngäbe BugléAgrodistribuidora de ChichicaEl Piro, distrito de Ñurüm<b>Comarca Emberá Wounaan</b>Puerto Indio<b>Comarca Naso Tjër Di</b>Bonylc<b>Panamá Oeste</b>Cancha techada de la barriada Panamá, en Veracruz, Arraiján<b>Panamá</b>Predios de la Gobernación de Panamá, en Calidonia<b>Comarca Maje Emberá Drúa</b>Majé Emberá