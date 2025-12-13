Teletón 20-30 de 2025 inicia su edición 40 con meta para un Centro de Diagnóstico Prenatal

La Teletón 20-30 2025 inició su edición número 40 con más de 14 horas continuas de transmisión, como parte de una jornada solidaria de 27 horas que se desarrolla los días 12 y 13 de diciembre desde el Centro de Convenciones Atlapa, en cadena nacional.

La meta de este año es recaudar 2.4 millones de dólares destinados a la creación de un Centro de Diagnóstico Prenatal en el Hospital Santo Tomás, proyecto que busca reforzar la atención en la Sala de Maternidad mediante la adquisición de equipos médicos de alta tecnología.

Elizabeth del Carmen Acosta Bristán fue presentada como embajadora estrella de esta edición, una niña de 8 años, originaria de La Palma, provincia de Darién, quien nació con espina bífida y ha enfrentado diversas complicaciones neurológicas, urológicas y ortopédicas. Su historia refleja la importancia del Proyecto Meta 2025 y el impacto que puede generar en la vida de muchas familias.

El presidente de la Teletón 20-30 2025, Carlos Francisco Tarragó, señaló que la iniciativa representa un esfuerzo colectivo que trasciende el evento anual y reiteró el compromiso del patronato con la transparencia en el manejo de los fondos.

Indicó además que el Hospital Santo Tomás atiende aproximadamente 12 mil partos al año, lo que equivale al 20 % de los nacimientos en el país, razón por la cual considera prioritaria la modernización de sus servicios de maternidad.

En la misma línea, el presidente del Club Activo 20-30, Danilo Pinto Muñoz, destacó que la meta planteada responde a la necesidad de fortalecer la atención médica desde la etapa prenatal, lo que permitirá mejorar el pronóstico de vida de madres y recién nacidos en distintas regiones del país.

El Club Activo 20-30 reiteró su llamado a la población para continuar apoyando esta iniciativa, que forma parte de sus programas de acción social y que, a lo largo de más de siete décadas, ha contribuido a mejorar el acceso a servicios de salud en el país.