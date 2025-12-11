IMA confirma Naviferias en Panamá y Panamá Oeste: Detalles de fechas y lugares

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) publicó el calendario oficial de las naviferias para la próxima semana, en el que se suman nuevos puntos en Panamá y Panamá Oeste a partir del 15 de diciembre, junto con otras sedes a nivel nacional.

Las jornadas iniciarán desde las 7:00 a.m. y ofreciendo las populares bolsas navideñas que incluyen el tradicional jamón picnic.

El IMA recordó que los asistentes deberán presentar su cédula de identidad personal al ingresar y llevar bolsas reutilizables para facilitar el traslado de los productos, fomentando además prácticas amigables con el medio ambiente.