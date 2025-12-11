IMA confirma Naviferias en Panamá y Panamá Oeste: Detalles de fechas y lugares

El <b><a href="/tag/-/meta/ima-instituto-de-mercadeo-agropecuario">Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA)</a></b> publicó el calendario oficial de las <b><a href="/tag/-/meta/naviferias">naviferias</a></b> para la próxima semana, en el que se suman nuevos puntos en <b>Panamá</b> y <b>Panamá Oeste</b> a partir del <b>15 de diciembre</b>, junto con otras sedes a nivel nacional.Las jornadas iniciarán desde las <b>7:00 a.m.</b> y ofreciendo las populares <b>bolsas navideñas</b> que incluyen el tradicional <b>jamón picnic</b>.El IMA recordó que los asistentes deberán presentar su <b>cédula de identidad personal</b> al ingresar y llevar <b>bolsas reutilizables</b> para facilitar el traslado de los productos, fomentando además prácticas amigables con el medio ambiente.