PANAMÁ

IMA confirma Naviferias en Panamá y Panamá Oeste: Detalles de fechas y lugares

Más comunidades podrán acceder a las naviferias a partir del 15 de diciembre.
Más comunidades podrán acceder a las naviferias a partir del 15 de diciembre. IMA
Por
Emiliana Tuñón
  • 11/12/2025 14:21
Las naviferias del IMA suman más sedes la próxima semana con productos accesibles para las familias.

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) publicó el calendario oficial de las naviferias para la próxima semana, en el que se suman nuevos puntos en Panamá y Panamá Oeste a partir del 15 de diciembre, junto con otras sedes a nivel nacional.

Las jornadas iniciarán desde las 7:00 a.m. y ofreciendo las populares bolsas navideñas que incluyen el tradicional jamón picnic.

El IMA recordó que los asistentes deberán presentar su cédula de identidad personal al ingresar y llevar bolsas reutilizables para facilitar el traslado de los productos, fomentando además prácticas amigables con el medio ambiente.

Calendario de naviferias del 15 al 19 de diciembre

El IMA publicó calendario de Naviferias que se llevarán a cabo del 15 al 19 de diciembre en las siguientes ubicaciones:

Lunes 15 de diciembre

Panamá Oeste

Cancha techada de Bejuco, en Chame

Panamá

Gimnasio de Agua Bendita, en Chilibre

Alcalde Díaz, cancha del sector 11 de La Cabima

Martes 16 de diciembre

Panamá Oeste

Auditorio del distrito de Capira

Casa Cultural de El Cacao (terrenos de la Feria de la Naranja) en Capira Rural

Panamá

Tienda del Pueblo Frigo, San Antonio

Estacionamientos del Estadio Rommel Fernández, Juan Díaz

Colón

Parque Central de Nombre de Dios

Campo deportivo de fútbol de Palenque cabecera

Parque central de María Chiquita

Frente a la Aduana de Portobelo

Bocas del Toro

Gimnasio de Guabito, distrito de Changuinola

Miércoles 17 de diciembre

Panamá Oeste

Terrenos de la Feria de La Chorrera

Panamá

Tiendas del Pueblo Silos de Pan de Azúcar, en el distrito de San Miguelito

Bocas del Toro

Terrenos de la Feria del Mar, en Isla Colón

Jueves 18 de diciembre

Panamá Oeste

Plaza Town Center en Arraiján

Estacionamiento en la entrada de Hato Montaña, Arraiján

Panamá Este

Plaza Pacora Gardens, en Las Garzas de Pacora

Megamall en Nuevo Tocumen

Comarca Ngäbe Buglé

Soloy

Sabanitas

Hato July

Comarca Emberá Wounaan

Lajas Blancas

Comarca Madugandí

Madugandí

Viernes 19 de diciembre

Comarca Ngäbe Buglé

Agrodistribuidora de Chichica

El Piro, distrito de Ñurüm

Comarca Emberá Wounaan

Puerto Indio

Comarca Naso Tjër Di

Bonylc

Panamá Oeste

Cancha techada de la barriada Panamá, en Veracruz, Arraiján

Panamá

Predios de la Gobernación de Panamá, en Calidonia

Comarca Maje Emberá Drúa

Majé Emberá

