Trump advierte con cortar relaciones comerciales con España y la tensión se extiende a la OTAN y la UE

El presidente de Estados Unidos Donald Trump exacerbó este martes las tensiones transatlánticas al anunciar que su administración impondrá una ruptura de los vínculos comerciales con España debido a discrepancias sobre la cooperación militar, el compromiso de defensa dentro de la OTAN y la postura española frente a la ofensiva contra Irán. La declaración, realizada en la Casa Blanca durante una reunión con el canciller alemán Friedrich Merz, ha generado alarma en Europa y pone en evidencia las fracturas dentro de la alianza occidental.Trump afirmó que Estados Unidos dejará de comerciar con España tras la negativa del gobierno de Pedro Sánchez de permitir que las bases militares de Rota y Morón en el sur español fueran utilizadas para operaciones vinculadas con la ofensiva contra Irán. El presidente estadounidense reprochó además a Madrid por no aumentar su gasto en defensa al nivel que él considera adecuado dentro de la OTAN, alegando que 'España ha sido un socio terrible' y que 'no quiere tener nada que ver con España' si no se ajusta a esas demandas.El anuncio fue acompañado de referencias a la posibilidad de un embargo comercial completo, aunque los detalles jurídicos y prácticos de cómo se aplicaría tal medida en el marco de los acuerdos bilaterales y las normas internacionales de comercio aún no han sido precisados por la Casa Blanca.