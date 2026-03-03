Trump advierte con cortar relaciones comerciales con España y la tensión se extiende a la OTAN y la UE

El presidente de Estados Unidos Donald Trump exacerbó este martes las tensiones transatlánticas al anunciar que su administración impondrá una ruptura de los vínculos comerciales con España debido a discrepancias sobre la cooperación militar, el compromiso de defensa dentro de la OTAN y la postura española frente a la ofensiva contra Irán. La declaración, realizada en la Casa Blanca durante una reunión con el canciller alemán Friedrich Merz, ha generado alarma en Europa y pone en evidencia las fracturas dentro de la alianza occidental. Trump afirmó que Estados Unidos dejará de comerciar con España tras la negativa del gobierno de Pedro Sánchez de permitir que las bases militares de Rota y Morón en el sur español fueran utilizadas para operaciones vinculadas con la ofensiva contra Irán. El presidente estadounidense reprochó además a Madrid por no aumentar su gasto en defensa al nivel que él considera adecuado dentro de la OTAN, alegando que “España ha sido un socio terrible” y que “no quiere tener nada que ver con España” si no se ajusta a esas demandas. El anuncio fue acompañado de referencias a la posibilidad de un embargo comercial completo, aunque los detalles jurídicos y prácticos de cómo se aplicaría tal medida en el marco de los acuerdos bilaterales y las normas internacionales de comercio aún no han sido precisados por la Casa Blanca.

Respaldo alemán y presión sobre España

Lo más notable de la declaración conjunta fue el apoyo explícito del canciller alemán, Friedrich Merz, a la crítica sobre la contribución española a la defensa colectiva. Merz enfatizó que países aliados han acordado en el seno de la OTAN la importancia de elevar el gasto en seguridad y que España debe “alcanzar el 3 % o 3.5 %” del producto interno bruto en defensa, según lo convenido dentro de la alianza. Estas palabras constituyen un respaldo importante a la presión estadounidense, ya que provienen de un socio clave dentro de la Unión Europea y una economía central en la estructura militar occidental. “El objetivo de incrementar los compromisos de gasto no es solo una formalidad, sino una parte de nuestra seguridad común que todos debemos cumplir”, dijo Merz, subrayando que España es actualmente la única nación entre los aliados que no se ha comprometido a esos niveles. La posición alemana, más alineada con Washington en este punto, ha sido recibida con mezcla de sorpresa y preocupación en Madrid y Bruselas, donde algunos analistas señalan que refleja la creciente subordinación de la política de la Unión Europea a los dictados estratégicos de la OTAN, incluso cuando existen tensiones internas. El apoyo de un integrante de peso como Alemania a una agenda de mayor militarización y presión sobre España alimenta el debate político en Europa sobre el equilibrio entre soberanía nacional, solidaridad comunitaria y compromisos de defensa colectiva.

Reacción española y europea

El Gobierno español, por su parte, ha rechazado tajantemente la idea de que un aumento abrupto del gasto militar y la cesión de soberanía sobre instalaciones estratégicas sean condiciones aceptables para la cooperación. Fuentes oficiales en Madrid han insistido en el respeto a la legalidad internacional, la autonomía de las decisiones comerciales y el marco jurídico de la Unión Europea, que es la responsable de negociar acuerdos comerciales con terceros países. Bruselas, por su parte, ha pedido cautela y recordó que la política comercial es una competencia comunitaria. La Comisión Europea afirmó que cualquier represalia comercial contra un Estado miembro debe ser tratada al nivel de la UE y respetar los acuerdos internacionales vigentes, incluido el marco que limita los aranceles y que fue negociado el año pasado. En España también ha surgido preocupación en los sectores empresariales. Las principales organizaciones del mundo productivo han expresado inquietud por el impacto potencial que una ruptura de las relaciones comerciales con Estados Unidos podría tener sobre exportaciones clave, como el aceite de oliva, automóviles, acero y productos químicos, aunque reconocen que cualquier medida concreta requeriría un proceso legal complejo y tiempo para su implementación.

Contexto más amplio: tensiones en Medio Oriente