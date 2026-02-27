China promete proteger derechos en los puertos mientras Panamá minimiza represalias

Mientras que el presidente José Raúl Mulino minimiza la reacción de China a la terminación del contrato con la empresa Panama Ports Company, filial de la hongkonesa CK Hutchison, la portada del ministerio de Relaciones Exteriores del país asiático destacó que defenderán firmemente los derechos de sus empresas.

Durante la conferencia de prensa habitual del Ministerio de Relaciones Exteriores, en la ciudad de Pekín, un periodista de Reuters preguntó por las afirmaciones de Mulino, quien aseguró que no cree que China adopte contramedidas por la decisión empresarial y advirtió que, de producirse alguna acción por parte del país asiático, Panamá respondería en consecuencia.

La portavoz de la Cancillería china, Mao Ning, evitó entrar en confrontaciones directas, pero dejó clara la postura oficial: “La posición de la parte china sobre la cuestión de los puertos pertinentes de Panamá ha sido clara”, afirmó.

Acto seguido, subrayó que China “defenderá firmemente los derechos e intereses legítimos de las empresas”.

La reacción de Mao se conoce un día después que Mulino declarara que ignora que tiene China en su agenda, pero aseguró que no actuará contra Panamá.

“Si tú quieres mi opinión personal, créeme no va a pasar nada”, le respondió el mandatario al periodista que le consultó sobre las acciones de China luego que la empresa Panama Ports Company perdiera el control de los puertos de Balboa y Cristóbal.

Este 29 de enero la Corte Suprema de Justicia emitió un fallo que declaró inconstitucional el contrato entre el Estado panameño y Panama Ports Company.

“No sé qué tiene China o el gobierno chino en su agenda, cuando llegue se evaluará y se responderá en consecuencia con lo que ellos decidan hacer”, indicó.

Para Mulino, “qué va hacer China contra Panamá, a ver, desde el punto de vista de comercio o del punto de vista de apoyo”.

El presidente destacó que China necesita mucho a Panamá, ya que todo lo que producen pasa por el Canal de Panamá y todo lo que venden lo realizan a través de la Zona Libre de Colón.

El economista y docente universitario Ramón Rodríguez advirtió que Panamá debe manejar con cautela cualquier escalada de tensión con China, al recordar que el país tiene una economía pequeña y abierta, altamente dependiente del sector externo.

“Debemos tener presente que nuestra economía es pequeña y abierta, a diferencia de países como China y Estados Unidos, que son economías grandes”, señaló Rodríguez. En ese sentido, consideró desacertado plantear escenarios de autosuficiencia o afirmar que Panamá necesita menos a China que China a Panamá.

El académico subrayó que el modelo económico panameño está basado fundamentalmente en los servicios y estrechamente vinculado al comercio internacional, por lo que cualquier fricción con socios estratégicos puede tener impactos significativos.