Las 5 claves del día en Panamá y el mundo | 27 de febrero 2026

Estas son las claves que definieron la jornada en el país y el mundo.

Avance en infraestructura energética y logística en Panamá

El Gobierno panameño anunció que el proyecto del gasoducto interoceánico y las nuevas terminales portuarias de Corozal y Telfers entrarán próximamente en la fase de precalificación, un paso esencial antes de la licitación internacional

Este gasoducto, de aproximadamente 76 kilómetros, podría transportar propano, butano y etanol entre costas, con una capacidad proyectada de hasta 2.5 millones de barriles diarios.

La inversión estimada oscila entre 4,000 y 8,000 millones de dólares.

Aduanas activa plan de operaciones 24 horas en puertos de Balboa y Cristóbal

La Autoridad Nacional de Aduanas implementará un plan de operación continua de 24 horas en los puertos de Balboa y Cristóbal desde hoy hasta el 1 de marzo.

La medida tiene como objetivo agilizar los procesos de importación, exportación y transbordo, mejorar tiempos logísticos y fortalecer la competitividad del comercio exterior panameño, aunque no se aplicará al tránsito interno de vehículos.

Debate público por reforma en la elección de diputados al Parlacen

Una propuesta de reforma para cambiar el sistema de elección de los representantes panameños al Parlamento Centroamericano (Parlacen) ha suscitado opiniones divididas en la sociedad y entre expertos políticos.

La iniciativa busca eliminar la lista cerrada y desvincular la elección de estos diputados del proceso presidencial, promoviendo listas abiertas y opciones más flexibles de voto.

Críticos señalan inquietudes relacionadas con la extensión de la papeleta electoral y los requisitos que deberán cumplir los candidatos.

Encuesta internacional: líderes apoyados durante la transición en Venezuela

Una reciente encuesta en Venezuela revela que Marco Rubio, secretario de Estado de los Estados Unidos, y María Corina Machado, líder opositora, encabezan el apoyo ciudadano en medio del proceso de transición política que se vive en el país.

Rubio obtuvo una imagen positiva del 57 por ciento, mientras que Machado alcanzó un 56 por ciento, destacándose ambos como figuras con alta percepción positiva en el contexto político actual.Fuente: laestrella.com.pa

Reacciones tras Viña del Mar 2026 generan debate cultural

El Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar 2026 continúa generando conversación tras la actuación del artista venezolano Esteban Düch.

El humorista venezolano George Harris reaccionó públicamente a los resultados, provocando reacciones encontradas en redes sociales y medios culturales debido al tono de su comentario y las referencias a experiencias pasadas en el certamen.