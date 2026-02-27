Minsa retira desmaquillante del mercado por posibles efectos graves

El Ministerio de Salud (Minsa) ordenó el retiro inmediato del bálsamo desmaquillante Aquavera Silky Clean Cleansing Balm tras recibir un reporte de efectos adversos graves.

Según la información oficial, una persona presentó adormecimiento de la lengua y visión borrosa luego de utilizar el producto. El caso fue notificado a través de un correo electrónico, lo que activó la revisión por parte de la Sección de Cosmetovigilancia.

Durante la verificación, las autoridades analizaron la fórmula del cosmético y confirmaron que contiene aceite de flor de rosa rugosa, ingrediente que en bases de datos europeas aparece como fragancia y requiere etiquetado específico.

Además, se detectó que la información sobre su uso seguro era insuficiente, especialmente en caso de contacto con la boca o los ojos.

Mediante una resolución publicada en Gaceta Oficial, el Minsa suspendió el registro sanitario del producto y ordenó a la empresa importadora y distribuidores retirar todos los lotes del mercado.

Las autoridades recomendaron a la población dejar de usar el bálsamo y reportar cualquier reacción adversa.