Minsa retira desmaquillante del mercado por posibles efectos graves

El <b><a href="/tag/-/meta/minsa-ministerio-de-salud">Ministerio de Salud (Minsa)</a></b> ordenó el retiro inmediato del bálsamo desmaquillante <b>Aquavera Silky Clean Cleansing Balm</b> tras recibir un reporte de efectos adversos graves.Según la información oficial, una persona presentó adormecimiento de la lengua y visión borrosa luego de utilizar el producto. El caso fue notificado a través de un correo electrónico, lo que activó la revisión por parte de la Sección de Cosmetovigilancia.Durante la verificación, las autoridades analizaron la fórmula del cosmético y confirmaron que contiene aceite de flor de rosa rugosa, ingrediente que en bases de datos europeas aparece como fragancia y requiere etiquetado específico. Además, se detectó que la información sobre su uso seguro era insuficiente, especialmente en caso de contacto con la boca o los ojos.Mediante una resolución publicada en Gaceta Oficial, el Minsa suspendió el registro sanitario del producto y ordenó a la empresa importadora y distribuidores retirar todos los lotes del mercado.Las autoridades recomendaron a la población dejar de usar el bálsamo y reportar cualquier reacción adversa.