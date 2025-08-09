Minsa suspende registros sanitarios de productos dentales de Colgate y ordena su retiro

El Ministerio de Salud (Minsa) informó la tarde de este sábado 9 de agosto que ordenó “el retiro inmediato del mercado de productos dentales de la marca Colgate”.

De acuerdo con el Minsa, su decisión se basa en una advertencia de la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria de Brasil de reportes de usuarios del producto Colgate Crema Dental Total Clean Mint.

La agencia reportó que los usuarios presentaron efectos, como lesiones bucales, dolor, ardor, inflamación de encías e hinchazón de labios.

Por lo tanto, la Dirección Nacional de Farmacia y Drogas del Minsa emitió la Resolución No. 165 de 25 de julio de 2025, donde se suspenden los registros.

Además, la dirección ordenó retirar del mercado el producto Colgate Crema Dental Total Clean Mint, ante la decisión de la agencia en Brasil de cautelar todos los lotes de este producto dental, “que contenga en su formulación la sustancia fluoruro de estaño, que es un agente de cuidado bucal”.

El Departamento de Farmacovigilancia de Medicamentos y Otros Productos para la Salud Humana de la Dirección Nacional de Farmacia y Drogas del Minsa realizó una revisión de la información de tres productos de la marca Colgate, en donde se verificó que comparte la misma fórmula cuali-cuantitativa que el fabricado y comercializado en Brasil.

Los productos que deben ser retirados del mercado en Panamá son Colgate Clean Mint con registro sanitario 114356 de Brasil; Colgate Total Crema Dental Clean Mint con registro sanitario 206275 de Brasil, y Colgate Crema Dental Clean Mint con registro sanitario 206112 de México.

“La empresa Colgate Palmolive (CA) Inc., y cualquier otro distribuidor de la crema dental Colgate Total Clean Mint, tienen hasta el 24 de agosto para presentar el informe de todos los lotes retirados del mercado de los productos antes señalados y notificar a la Dirección Nacional de Farmacia y Drogas del Minsa”, destacó el Minsa.