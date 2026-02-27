Canciller panameño pide adhesión global al Protocolo del Tratado de Neutralidad del Canal durante cumbre diplomática en México

El ministro de Relaciones Exteriores de Panamá, Javier Martínez-Acha Vásquez, encabezó en Ciudad de México el Primer Encuentro de Embajadores Concurrentes acreditados ante el país, un espacio destinado a fortalecer vínculos diplomáticos y promover las oportunidades económicas y estratégicas de la nación.

Durante la apertura, el canciller transmitió un mensaje de cordialidad del presidente José Raúl Mulino y del pueblo panameño, resaltando la importancia de la confianza mutua, el diálogo directo y el respeto al derecho internacional como bases para la cooperación entre Estados.

En su intervención, el jefe de la diplomacia panameña subrayó que el país mantiene una vocación de apertura al comercio global, la innovación tecnológica y la inversión extranjera responsable, destacando que la estabilidad jurídica y la seguridad institucional constituyen elementos clave para el desarrollo económico.

Uno de los puntos centrales de su discurso fue el llamado a los países que aún no han firmado el Protocolo del Tratado de Neutralidad del Canal de Panamá, instrumento que garantiza el tránsito libre y seguro de buques en cualquier circunstancia. Según explicó, la adhesión representa una contribución directa a la estabilidad del comercio internacional y a la paz global.

Martínez-Acha también reafirmó el compromiso panameño con el multilateralismo, al señalar que el país apuesta por soluciones colectivas frente a los desafíos internacionales y por un sistema basado en normas claras y cooperación efectiva.

En materia ambiental, destacó que Panamá mantiene una condición de país carbono negativo y promueve políticas orientadas a la sostenibilidad, la conservación de la biodiversidad y el desarrollo de una economía verde.

El canciller insistió en que Panamá desempeña un papel estratégico más allá de su ubicación geográfica, al constituirse como un centro logístico global que conecta rutas marítimas, aéreas y digitales entre continentes. En ese sentido, invitó a los diplomáticos a promover activamente las oportunidades de inversión y cooperación existentes.

El encuentro reunió a representantes de diversos países acreditados como embajadores concurrentes ante Panamá, incluidos diplomáticos de Argelia, Australia, Azerbaiyán, Eslovaquia, Filipinas, Jordania y Vietnam, además de encargados de negocios de Armenia, Georgia y Serbia.

Previo a la reunión, el ministro sostuvo un encuentro con autoridades del estado mexicano de Querétaro, quienes facilitaron la sede para el evento, y también dialogó con el canciller mexicano Juan Ramón de la Fuente sobre la relación bilateral entre ambos países.

Durante esa agenda, Panamá extendió invitaciones oficiales a México para participar en la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) y en la conmemoración del Bicentenario del Congreso Anfictiónico, previstos para junio en territorio panameño.